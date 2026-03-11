Бэм Адебайо набрал 83 очка в матче – второй результат в истории НБА

Бэм Адебайо провел исторический матч.

Домашняя игра против «Вашингтона» завершилась со счетом 150:129 в пользу «Майами».

Центровой Бам Адебайо набрал больше половины очков своей команды. На его счету 83 очка, 9 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота за 42 минуты на площадке.

Адебайо реализовал 20 из 43 бросков с игры, 7 из 22 трехочковых и 36 из 43 штрафных.

Это второй по результативности игрока матч в истории НБА. Центровой опередил защитника Кобе Брайанта (81), рекорд Уилта Чемберлена в 100 очков пока остается недостижимым.

Предыдущий рекорд карьеры Адебайо – 41 очко.

Игрок «Хит» установил рекорды НБА по штрафным – попыткам и заброшенным – и обновил рекорды «Майами» по результативности в четверти (31), половине (43) и матче в целом. Предыдущий лучший результат в истории «Майами» – 61 очко Леброна Джеймса.

Адебайо – 11-й игрок в истории НБА с 70 очками и более. 1-й в этом сезоне с 60 и 12-й с 50 очками.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
36 из 43 штрафных…это как вообще?
43 броска с игры…центровой бросил 22 трехочковых
Просто какая-то дичь
Вроде результат сумасшедший, но…не знаю, с каким-то душком что ли
У него ведь даже «не летело», судя по процентам. Он просто кидал почти в каждой атаке, отовсюду
у него летело в первой половине , а дальше вся команда играла на него по сути)
Ну там изначально бросать особо некому было, полсостава основного отсутствовало, поэтому и играли на него изначально.
Страшно представить, сколько бы набрал Адебайо сегодня, если бы у него действительно полетело)
ДА! С начала второй четверти мониторил его статистику и задавался таким же вопросом, процент не прям топовый
Этот матч запомнят тем, что в нем учавствовал Владислав Голдин.
Подбор Голдина помог набрать 83 очка Бэму Адебайо
Влвд Голдин в роли Томислава Мещерякова. На минималках.
скока скока штрафных?
Там все фолы по делу. Просто он в первой половине накидал 50, а затем уже вся команда играла на него и Вашингтон в четвертой четверти его начале не двойной, а даже тройной опекой душить. Так что результат по делу - Бэм красава
Самые заплюсованные комментарии от людей, которые не смотрели матч)

Бэм накидал 50 очков на изи в первой половине, и дальше уже пошел странный баскетбол – где весь Майами играл на Бэма, а весь Вашик играл против Бэма. Отсюда столько и штрафных.

Штрафные и фолы по делу. Просто Вашик даже втроем не имеет защищаться против одного Бэма.
Ну почему не смотрели ? Я смотрел. Сент Луис - Айлендерс. И тут комментатор говорит, что Адебайо набрал уже 80 очков. Я тут же нашёл трансляцию, переключил и видел последний штрафной.
Так что , смело могу сказать, я видел это. Смотрел тот самый матч где Адебайо набрал 83 очка !)
Вашик заслужил снос минимум одной трибуны на своём стадионе
Ради интереса зашёл на немецкие сайты - все в удивлении, шоке, пишут что Бэм красавчик, радуются. На французских сайтах тоже. На литовских. Греческих.

И только на спортсе у некоторых типов полыхает. Перформанс, видите ли, не тот. Не так набрал, не против тех, да и вообще, "не тот игрок". Ну окей...
А я бы не сказал что "русские". Скорее дело в том, что на спортсе обитает много желчных типов, которые только тем и занимаются, что всем недовольны.
Вашингтон требуется уничтожить как франшизу, можно сразу с городом...
Лучше верните Сиэтл
И Овечкина?
Туда его
самое смешное что это Адебайо - человек у которого карьер хай 41 пойнт в игре, т.е. он улучшил свой же личный рекорд в 2 раза, уверен если бы на сайте провели опрос до сегодняшней игры кто из игроков способен пробить отметку в 80 очков как Кобе никто бы не назвал Адебайо в числе возможных претендентов
Я думаю что никто от него и 50 то не ждал никогда
Подождите, а как же Тима Мозгов с его 93+29
Это отдельная номинация, приз зрительских симпатий (ну или симпатий телевещателя)
Уборщица подошла к пульту)
