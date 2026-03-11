Бэм Адебайо набрал 83 очка в матче – второй результат в истории НБА
Домашняя игра против «Вашингтона» завершилась со счетом 150:129 в пользу «Майами».
Центровой Бам Адебайо набрал больше половины очков своей команды. На его счету 83 очка, 9 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота за 42 минуты на площадке.
Адебайо реализовал 20 из 43 бросков с игры, 7 из 22 трехочковых и 36 из 43 штрафных.
Это второй по результативности игрока матч в истории НБА. Центровой опередил защитника Кобе Брайанта (81), рекорд Уилта Чемберлена в 100 очков пока остается недостижимым.
Предыдущий рекорд карьеры Адебайо – 41 очко.
Игрок «Хит» установил рекорды НБА по штрафным – попыткам и заброшенным – и обновил рекорды «Майами» по результативности в четверти (31), половине (43) и матче в целом. Предыдущий лучший результат в истории «Майами» – 61 очко Леброна Джеймса.
Адебайо – 11-й игрок в истории НБА с 70 очками и более. 1-й в этом сезоне с 60 и 12-й с 50 очками.
43 броска с игры…центровой бросил 22 трехочковых
Просто какая-то дичь
Вроде результат сумасшедший, но…не знаю, с каким-то душком что ли
У него ведь даже «не летело», судя по процентам. Он просто кидал почти в каждой атаке, отовсюду
Бэм накидал 50 очков на изи в первой половине, и дальше уже пошел странный баскетбол – где весь Майами играл на Бэма, а весь Вашик играл против Бэма. Отсюда столько и штрафных.
Штрафные и фолы по делу. Просто Вашик даже втроем не имеет защищаться против одного Бэма.
Так что , смело могу сказать, я видел это. Смотрел тот самый матч где Адебайо набрал 83 очка !)
И только на спортсе у некоторых типов полыхает. Перформанс, видите ли, не тот. Не так набрал, не против тех, да и вообще, "не тот игрок". Ну окей...
Лучше верните Сиэтл