Бэм Адебайо набрал 83 очка в матче – второй результат в истории НБА

Бэм Адебайо провел исторический матч.

Домашняя игра против «Вашингтона » завершилась со счетом 150:129 в пользу «Майами ».

Центровой Бам Адебайо набрал больше половины очков своей команды. На его счету 83 очка, 9 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота за 42 минуты на площадке.

Адебайо реализовал 20 из 43 бросков с игры, 7 из 22 трехочковых и 36 из 43 штрафных.

Это второй по результативности игрока матч в истории НБА. Центровой опередил защитника Кобе Брайанта (81), рекорд Уилта Чемберлена в 100 очков пока остается недостижимым.

Предыдущий рекорд карьеры Адебайо – 41 очко.

Игрок «Хит» установил рекорды НБА по штрафным – попыткам и заброшенным – и обновил рекорды «Майами» по результативности в четверти (31), половине (43) и матче в целом. Предыдущий лучший результат в истории «Майами» – 61 очко Леброна Джеймса.

Адебайо – 11-й игрок в истории НБА с 70 очками и более. 1-й в этом сезоне с 60 и 12-й с 50 очками.