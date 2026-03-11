Невеста Луки Дончича запросила алименты на двоих детей

Невеста суперзвезды «Лейкерс» Луки Дончича, Анамария Голтес, подала прошение о выплате алиментов на двоих детей, сообщает TMZ.

Согласно материалам, Голтес вернулась в Словению в мае прошлого года, и дети с тех пор остаются с ней. Прошение касается только алиментов и покрытия юридических расходов – вопросы опеки в нем не рассматриваются.

Причины подачи документов неизвестны – возможно, Голтес хочет официально закрепить финансовые и семейные договоренности в американском суде.

Лука и Анамария вместе с 2016 года, а летом 2023-го баскетболист сделал своей девушке предложение. Пара стала родителями первой дочери, Габриэлы, 30 ноября 2023 года, а их вторая дочь, Оливия, появилась на свет 4 декабря 2025 года.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: TMZ
Лука Дончич
НБА
светская хроника
Лейкерс
Может он не судье показывал жест насчёт капусты? Верните полтинник)
так вот почему он местами, как оно в проруби болтается ...
Жизнь пошла под откос после обмена из Далласа. Чем бы это не закончилось, он в любом случае будет в проигрыше. Дети порознь от мамы и папы - это беда.
Вот и поиграл в любовь Лука. Даже до свадьбы не дотянул (
Не думаю что Лука жмот, он всем подарки дарит и фонд есть свой, алименты и ещё в Калифорнии где ее дочки даже не были это какой-то кринж, зачем, если он и так платит им
