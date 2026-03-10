Дрэймонд Грин: «Дюрэнт – самый сложный игрок, против которого мне приходилось защищаться»

Дрэймонд Грин: Дюрэнт – самый сложный игрок, которого мне приходилось опекать.

Ветеран «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин назвал форварда «Хьюстона » Кевина Дюрэнта самым трудным соперником, против которого ему приходилось играть в защите.

«Играть против Кевина всегда интересно. Он один из лучших снайперов, с которыми мне приходилось сталкиваться, и без сомнения самый сложный игрок, которого мне доводилось опекать.

Мне нравится защищаться против Кевина больше, чем против кого-либо еще в НБА , именно из-за того, какой это серьезный вызов. Это чертовски сложный вызов. Он ростом 211 см, быстрый, невероятно шустрый и делает все с безупречной точностью», – отметил Грин в своем подкасте.