Дрэймонд Грин: «Дюрэнт – самый сложный игрок, против которого мне приходилось защищаться»

Дрэймонд Грин: Дюрэнт – самый сложный игрок, которого мне приходилось опекать.
Ветеран «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин назвал форварда «Хьюстона» Кевина Дюрэнта самым трудным соперником, против которого ему приходилось играть в защите.
«Играть против Кевина всегда интересно. Он один из лучших снайперов, с которыми мне приходилось сталкиваться, и без сомнения самый сложный игрок, которого мне доводилось опекать.
Мне нравится защищаться против Кевина больше, чем против кого-либо еще в НБА, именно из-за того, какой это серьезный вызов. Это чертовски сложный вызов. Он ростом 211 см, быстрый, невероятно шустрый и делает все с безупречной точностью», – отметил Грин в своем подкасте.
Источник: подкаст The Draymond Green Show
