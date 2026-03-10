«Бостон» совершает наименьшее количество потерь в НБА, «Портленд» – худший по этому показателю

«Бостон » демонстрирует выдающуюся дисциплину в обращении с мячом в этом сезоне. По данным аналитика Лева Акабаса, «Селтикс» совершили почти на 100 меньше потерь в активной фазе игры, чем любая другая команда НБА .

В отличие от них, «Портленд » испытывает серьезные трудности с сохранением мяча и демонстрирует худший показатель в лиге, существенно отставая от всех остальных команд.