  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Бостон» совершает наименьшее количество потерь в НБА, «Портленд» – худший по этому показателю
Фото
5

«Бостон» совершает наименьшее количество потерь в НБА, «Портленд» – худший по этому показателю

«Бостон» демонстрирует выдающуюся дисциплину в обращении с мячом в этом сезоне. По данным аналитика Лева Акабаса, «Селтикс» совершили почти на 100 меньше потерь в активной фазе игры, чем любая другая команда НБА.

В отличие от них, «Портленд» испытывает серьезные трудности с сохранением мяча и демонстрирует худший показатель в лиге, существенно отставая от всех остальных команд.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница аналитика Лева Акабаса в соцсети X
logoБостон
logoПортленд
logoНБА
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не просто разрыв, а разрывище!
Мазулла ахает их за каждую потерю
Не эгоистичный лидер был и умница Уайт в деле. Сейчас потерь станет чуть больше)
Чем больше у команд игроки деревянные, тем больше у них потери. У Бостона Притчард, Уайт и Браун хорошо играют с мячом. Поэтому думаю у них меньше всех потери.
Вот что отсутствие Тейтума сделало с командой)))
(шутка)
Бостону респект
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Бостон» поднялся на 4-е место, «Филадельфия» опустилась на 22-е
9 марта, 17:13
Пол Пирс: «Тейтум и Браун – хорошие друзья. Им все равно, кто получит признание»
9 марта, 13:44
Джейсон Тейтум набрал 20 очков (12 в 1-й четверти) в победной игре с «Кливлендом»
8 марта, 21:03Видео
Рекомендуем
Главные новости
Стивен Эй Смит о рекорде Бэма Адебайо: «Уизардс» позволяют переваривать политику Вашингтона, потому что они еще хуже»
12 минут назад
Энтони Эдвардс: «Кавай Ленард – один из лучших в истории баскетбола, когда он здоров»
34 минуты назад
Никола Йокич: «Любой, кто говорит, что в НБА нет защиты, либо не следит за лигой, либо ничего не понимает. Совершеннейшая глупость»
сегодня, 09:45
Кендрик Перкинс: «У меня новое прозвище для Алперена Шенгюна – «Нулевой интерес», из-за его отношения к защите»
сегодня, 09:10
«Надо было больше побеждать». Эй Джей Дибанца прокомментировал проигрыш в борьбе за звание лучшего игрока конференции Big 12
сегодня, 08:57
Илона Корстин о «Финале четырех» в Санкт-Петербурге: «Winline Basket Cup получается очень конкурентным, даже если «Зенит» не попадет, нам удастся сделать яркое спортивное событие»
сегодня, 08:27
Мэтт Боннер о 83 очках Бэма Адебайо: «Не могу согласиться с тем, что это была одна из величайших игр»
сегодня, 08:14
Игрок «Сперс» – Дюрэнту о двойной и тройной опеке: «Не то чтобы ты настолько хорош, просто твои партнеры никакие»
сегодня, 07:34
Ник Янг о сухой реакции Вембаньяма на 83 очка Адебайо: «Он ненавидит американцев»
сегодня, 07:23
Евролига. «Монако» примет «Олимпиакос», «Реал» встретится с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 07:22
Ко всем новостям
Последние новости
Джонни Джузэнг прилетел в Санкт-Петербург
5 минут назад
Армони Брукс о продлении контракта с «Миланом»: «У нас были разговоры. Мне нравится этот город, отличное место, чтобы растить детей»
49 минут назад
Дмитрий Узинский выбыл на 2-4 недели из-за травмы левой голени
сегодня, 09:59
Центровой Мухамет Диуф останется в «Виртусе» еще на один сезон
сегодня, 09:24
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Бельгия сыграет с Китаем, США встретится с Пуэрто-Рико и другие матчи
сегодня, 07:50
«Олимпиакос» наказан штрафом в 7000 евро за поведение фанатов в матче Евролиги против «Панатинаикоса»
сегодня, 06:31
Контракты Куинна Кука в Руанде и Иране сорвались из-за геополитических конфликтов с участием США
сегодня, 04:45
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия разгромила Аргентину, Франция победила Филиппины и другие результаты
сегодня, 03:55
Еврокубок. 1/8 финала. 38 очков Деванте Джонса помогли «Тренто» победить «Венецию» в овертайме, «Тюрк Телеком» выиграл у «Манресы» и другие результаты
вчера, 21:23
Андреас Пистиолис после победы над «Локо»: «Проблему потерь мы решили, но защитой я недоволен»
вчера, 21:12
Рекомендуем