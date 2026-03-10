4

Леброн Джеймс о судействе в плей‑офф: «Это уже другой вид спорта»

Леброн Джеймс о судействе в плей‑офф: Это уже другой вид спорта.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс раскритиковал разницу в судействе между регулярным сезоном и плей-офф.

«Мы играем так весь год, а потом в плей‑офф судьи все это спускают с рук. Тебе нужно два‑три или даже четыре матча, чтобы подстроиться. И думаешь: «Что вообще происходит?» Я понимаю, понимаю. Плей‑офф должен быть особенным, ладно…

Но с сентября по апрель или до середины апреля ты играешь по одним правилам, а потом – бац! – все полностью меняется. Это уже другой вид спорта», – заявил Джеймс в подкасте Mind the Game.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Mind the Game
«А потом бац! и твои 5 шагов начинают замечать»
Действительно в плей-офф всё жёстче так и должно быть
Он ровно тоже самое говорил и год назад, почти слово в слово.
