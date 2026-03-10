«Юта» интересуются Остином Ривзом (Эрик Пинкус)
Остин Ривз готовится к первому крупному контракту в карьере. Ожидается, что защитник «Лейкерс» откажется от опции игрока на 14,9 миллиона долларов и этим летом станет неограниченно свободным агентом. Эрик Пинкус из Bleacher Report назвал «Юту» одной из главных команд, претендующих на Ривза.
«Я слышал, что «Джаз» интересуются Остином Ривзом. Не думаю, что это неожиданно, но, судя по всему, это одна из команд, которые проявляют реальный интерес. Можно предположить, что «Лейкерс», не захотят вкладывать в эту заднюю линию те деньги, которые рассчитывает получить Остин, и, возможно, предпочтут пойти другим путем.
Теоретически возможен вариант сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с Уокером Кесслером. Кесслер и какая‑то компенсация в виде драфт‑пиков переходят в «Лейкерс», а Остин отправляется в «Юту», – заявил Пинкус в подкасте Джована Бухи.