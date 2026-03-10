23

«Юта» интересуются Остином Ривзом (Эрик Пинкус)

Остин Ривз готовится к первому крупному контракту в карьере. Ожидается, что защитник «Лейкерс» откажется от опции игрока на 14,9 миллиона долларов и этим летом станет неограниченно свободным агентом. Эрик Пинкус из Bleacher Report назвал «Юту» одной из главных команд, претендующих на Ривза.

«Я слышал, что «Джаз» интересуются Остином Ривзом. Не думаю, что это неожиданно, но, судя по всему, это одна из команд, которые проявляют реальный интерес. Можно предположить, что «Лейкерс», не захотят вкладывать в эту заднюю линию те деньги, которые рассчитывает получить Остин, и, возможно, предпочтут пойти другим путем.

Теоретически возможен вариант сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с Уокером Кесслером. Кесслер и какая‑то компенсация в виде драфт‑пиков переходят в «Лейкерс», а Остин отправляется в «Юту», – заявил Пинкус в подкасте Джована Бухи.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Подкаст Джована Бухи
Может, хотят собрать белый стрит-флеш? До белого роял-флеша не дотягивает - тут нужен джокер)
Ответ Дама из Сан-Антонио
Может, хотят собрать белый стрит-флеш? До белого роял-флеша не дотягивает - тут нужен джокер)
Комментарий удален пользователем
Ответ genius1986okla
Комментарий удален пользователем
Комментарий скрыт
да у ривза максималка в районе 40 лямов, лейкеры его не будут менять, смысла особо нет, игрока лучше они вряд ли за него получат, даже если все пики загрузят в придачу, а так цена/качество будет у него вполне хорошее
Ответ PersonalJesuss
да у ривза максималка в районе 40 лямов, лейкеры его не будут менять, смысла особо нет, игрока лучше они вряд ли за него получат, даже если все пики загрузят в придачу, а так цена/качество будет у него вполне хорошее
А зачем Юте нужно вообще что-то Лейкерс предлагать? Ривс неограниченный свободный агент, а место под потолком у Юты есть.
Ответ mephist13
А зачем Юте нужно вообще что-то Лейкерс предлагать? Ривс неограниченный свободный агент, а место под потолком у Юты есть.
у них же там 140 лямов уже гарантированых и кесслер оса, распишешь как они закидывают 40 лимонов ривза, и самое главное причины по которым ривз пойдет в юту, имея то же самое предложение от лал?
Да не пойдет он в это болото. Чутка поторгуется и будет озерником и дальше, весь вопрос, кого летом возьмут на замену Леброну.
Хотелось бы чтобы ушел - там две башни и их нужно кормить и ему дали бы рулить в целом. Возраст - парень играет на контракт и далее уже ждет спад и травмы + ленивый Дончич
