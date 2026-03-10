«Юта» интересуются Остином Ривзом (Эрик Пинкус)

Остин Ривз готовится к первому крупному контракту в карьере. Ожидается, что защитник «Лейкерс» откажется от опции игрока на 14,9 миллиона долларов и этим летом станет неограниченно свободным агентом. Эрик Пинкус из Bleacher Report назвал «Юту» одной из главных команд, претендующих на Ривза.

«Я слышал, что «Джаз» интересуются Остином Ривзом . Не думаю, что это неожиданно, но, судя по всему, это одна из команд, которые проявляют реальный интерес. Можно предположить, что «Лейкерс», не захотят вкладывать в эту заднюю линию те деньги, которые рассчитывает получить Остин, и, возможно, предпочтут пойти другим путем.

Теоретически возможен вариант сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с Уокером Кесслером . Кесслер и какая‑то компенсация в виде драфт‑пиков переходят в «Лейкерс », а Остин отправляется в «Юту», – заявил Пинкус в подкасте Джована Бухи.