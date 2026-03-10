Бобби Портис о возможном завершении карьеры Дока Риверса: «Кто станет отказываться от 15–16 миллионов?»
Форвард «Бакс» не верит в завершение карьеры Дока Риверса после этого сезона.
Форвард «Милуоки» Бобби Портис не верит слухам о том, что Док Риверс может завершить тренерскую карьеру по окончании сезона-2025/26.
«Не думаю, что Док откажется от этих 15–16 миллионов долларов. Это слишком большие деньги, чтобы просто взять и отказаться, сказав, что они тебе совсем не нужны. Это очень большие деньги, приятель. Он получает около 15–16 миллионов в год, так что нет, не думаю. По‑моему, это все слухи. Думаю, он вернется в следующем году. Это просто мое мнение.
Мы же реальные люди в реальной жизни, понимаешь? Кто станет отказываться от 15–16 миллионов? Я, честно говоря, не знаю таких людей», – заявил Портис в эфире шоу Run It Back.
Док Риверс подписал контракт с «Бакс» сроком на 3,5 года в январе 2024 года.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Run It Back
Лишь бы этот физрук Попа не превзошел по победам. СПО уж куда ни шло)
Пусть превосходит. Всё равно титулы решают. Попович и Фил всё равно лучшие за всю историю
Ну деньги отдать могут, а с работы выгнать.
Он на это и рассчитывает наверняка)
... Док Риверс будет первым😂Удивлять- его удел.
