  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Бобби Портис о возможном завершении карьеры Дока Риверса: «Кто станет отказываться от 15–16 миллионов?»
Бобби Портис о возможном завершении карьеры Дока Риверса: «Кто станет отказываться от 15–16 миллионов?»

Форвард «Бакс» не верит в завершение карьеры Дока Риверса после этого сезона.

Форвард «Милуоки» Бобби Портис не верит слухам о том, что Док Риверс может завершить тренерскую карьеру по окончании сезона-2025/26.

«Не думаю, что Док откажется от этих 15–16 миллионов долларов. Это слишком большие деньги, чтобы просто взять и отказаться, сказав, что они тебе совсем не нужны. Это очень большие деньги, приятель. Он получает около 15–16 миллионов в год, так что нет, не думаю. По‑моему, это все слухи. Думаю, он вернется в следующем году. Это просто мое мнение.

Мы же реальные люди в реальной жизни, понимаешь? Кто станет отказываться от 15–16 миллионов? Я, честно говоря, не знаю таких людей», – заявил Портис в эфире шоу Run It Back.

Док Риверс подписал контракт с «Бакс» сроком на 3,5 года в январе 2024 года.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Run It Back
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лишь бы этот физрук Попа не превзошел по победам. СПО уж куда ни шло)
Ответ Tim Timson
Лишь бы этот физрук Попа не превзошел по победам. СПО уж куда ни шло)
Пусть превосходит. Всё равно титулы решают. Попович и Фил всё равно лучшие за всю историю
Ну деньги отдать могут, а с работы выгнать.
Ответ Nikolay
Ну деньги отдать могут, а с работы выгнать.
Он на это и рассчитывает наверняка)
... Док Риверс будет первым😂Удивлять- его удел.
