Бобби Портис о возможном завершении карьеры Дока Риверса: «Кто станет отказываться от 15–16 миллионов?»

Форвард «Бакс» не верит в завершение карьеры Дока Риверса после этого сезона.

Форвард «Милуоки » Бобби Портис не верит слухам о том, что Док Риверс может завершить тренерскую карьеру по окончании сезона-2025/26.

«Не думаю, что Док откажется от этих 15–16 миллионов долларов. Это слишком большие деньги, чтобы просто взять и отказаться, сказав, что они тебе совсем не нужны. Это очень большие деньги, приятель. Он получает около 15–16 миллионов в год, так что нет, не думаю. По‑моему, это все слухи. Думаю, он вернется в следующем году. Это просто мое мнение.

Мы же реальные люди в реальной жизни, понимаешь? Кто станет отказываться от 15–16 миллионов? Я, честно говоря, не знаю таких людей», – заявил Портис в эфире шоу Run It Back.

Док Риверс подписал контракт с «Бакс» сроком на 3,5 года в январе 2024 года.