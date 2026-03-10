Джон Коллинз пропустит еще как минимум неделю из-за травмы шеи

Форвард «Клипперс» Джон Коллинз выбыл как минимум на неделю.

Отсутствие Джона Коллинза в составе «Клипперс » затягивается. Хотя форвард участвовал в тренировочных упражнениях в понедельник, клуб рассчитывает, что он пропустит всю неделю из-за травмы шеи, классифицированной как растяжение.

Коллинз усугубил проблемы с шеей в матче с «Новым Орлеаном». В своем первом сезоне за «Клипперс» он набирает в среднем 13,8 очка и 5,2 подбора за 54 матча.