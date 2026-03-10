  • Спортс
  • Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
1

Агент Дёмина прокомментировал досрочное завершение сезона баскетболиста.

Агент Егора Дёмина Алексей Карванен объяснил, почему российский защитник досрочно завершил дебютный сезон в НБА.

«К сожалению, проблема со стопой, которая возникла еще во время летней подготовки к сезону, обострилась. Клуб во время сезона старался регулировать интенсивность нагрузок Егора. Например, не разрешал ему участвовать в некоторых матчах, которые проходили два дня подряд, чтобы не перегружать игрока. После последнего обострения и консультаций с врачами и лигой «Бруклин» принял решение завершить участие Дёмина в матчах и провести медицинские процедуры на стопе для полного восстановления. Эта травма лучше всего лечится покоем. Интенсивность соревнований в НБА очень высокая, поэтому времени на полное восстановление не хватало.

Генеральный менеджер «Нетс» Шон Маркс хочет видеть Дёмина полностью здоровым перед началом предсезонной подготовки. Он рассчитывает на Егора в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне», – приводит слова Карванена «Матч ТВ».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Матч ТВ
1 комментарий
Хочется верить, что это так. Но, думаю, если ничего не изменится, Траоре будет первым номером в следующем сезоне
