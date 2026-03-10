1

Джей Би Бикерстафф о спаде «Детройта»: «Это НБА, у всех бывают сложные периоды»

Джей Би Бикерстафф о спаде «Детройта»: Это НБА, у всех бывают сложные периоды.

«Детройт» переживает непростой период: команда потерпела четыре поражения подряд, но в коллективе сохраняют спокойствие. Главный тренер «Пистонс» Джей Би Бикерстафф считает, что повода для паники нет.

«Это НБА, верно? А если посмотреть на сезон в целом, он длинный. У всех бывают сложные периоды, все иногда попадают в небольшую яму. Просто мы сейчас как раз в таком периоде. И опять же, у нас еще достаточно времени, чтобы сделать то, что нужно.

«Бостон», очевидно, хорошая команда. Но мы не беспокоимся из‑за «Бостона». Наша главная задача – убедиться, что мы делаем все необходимое, чтобы выйти на площадку и показать максимально возможный уровень игры», – заявил Бикерстафф.

«Детройт» с результатом 45-18 продолжает лидировать на Востоке.

Бруклину слить это нужно умудриться было.
