Кристиан Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: «ШГА отделал меня по полной»

Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: ШГА отделал меня по полной.

После проигрыша «Оклахоме» (126:129) защитник «Денвера» Кристиан Браун признался партнерам, что поражение на его совести.

«Думаю, сегодня ШГА отделал меня по полной. Что есть, то есть. Я играл против него достаточно, чтобы знать, что у меня были удачные матчи. В прошлом матче я сыграл хорошо и сделал блок в важный момент. Сегодня он забил тяжелый бросок в важный момент. Даже пару таких. 

Когда я играю хорошо против него, как в прошлый раз, у нас есть высокий шанс выиграть. Но сегодня я был недостаточно хорош. Он попал 14 из 21. Когда он настолько эффективен, у них больше шансов на победу.

Я знаю, что сыграю против него снова. Буду играть против него в плей-офф. Я очень уверен в себе. В этот раз он оказался лучше», – сказал Браун.

Гилджес-Александер стал самым результативным игроком матча и набрал 35 очков (14 из 21 с игры), 9 подборов и 15 передач. На счету Брауна 4 очка (2 из 6), 9 подборов и 2 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Беннетта Дюрандо в соцсети X
Хорошая игра в обороне одного игрока, даже играющего против лидера, не решит всех проблем Денвера в обороне, у них в этом году практически нет отлаженной командной защиты, с такой защитой вряд ли они продвинутся далеко в ПО, одна небольшая надежда что отладят хотя бы немного в оставшихся матчах.
Ответ evgenKHI
Хорошая игра в обороне одного игрока, даже играющего против лидера, не решит всех проблем Денвера в обороне, у них в этом году практически нет отлаженной командной защиты, с такой защитой вряд ли они продвинутся далеко в ПО, одна небольшая надежда что отладят хотя бы немного в оставшихся матчах.
Против Оклахомы кстати этого может быть и достаточно. Там другие опции в плей офф могут поплыть
Почему в решающих владениях двух не отдать было его Гордону? О Джонсоне я уже и не говорю, человек просто никакой совершенно. И надо было даблтимить Шэя. Любой ценой отдать решающий бросок другому. Хотя судя по заряду его, он бы и в овериайме забрал игру)
Забивать надо было больше в 4 четверти и не зависели бы тогда от бросков ШГА, который вчера играл с потрясающей уверенностью
