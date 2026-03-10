Кристиан Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: «ШГА отделал меня по полной»

Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: ШГА отделал меня по полной.

После проигрыша «Оклахоме» (126:129) защитник «Денвера » Кристиан Браун признался партнерам, что поражение на его совести.

«Думаю, сегодня ШГА отделал меня по полной. Что есть, то есть. Я играл против него достаточно, чтобы знать, что у меня были удачные матчи. В прошлом матче я сыграл хорошо и сделал блок в важный момент. Сегодня он забил тяжелый бросок в важный момент. Даже пару таких.

Когда я играю хорошо против него, как в прошлый раз, у нас есть высокий шанс выиграть. Но сегодня я был недостаточно хорош. Он попал 14 из 21. Когда он настолько эффективен, у них больше шансов на победу.

Я знаю, что сыграю против него снова. Буду играть против него в плей-офф. Я очень уверен в себе. В этот раз он оказался лучше», – сказал Браун.

Гилджес-Александер стал самым результативным игроком матча и набрал 35 очков (14 из 21 с игры), 9 подборов и 15 передач. На счету Брауна 4 очка (2 из 6), 9 подборов и 2 передачи.