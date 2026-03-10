Билл Симмонс после 5-матчевой победной серии «Майами»: «Я просто в ужасе. Не хочу с ними в серии пересечься»
Обозреватель Билл Симмонс остался под впечатлением после 5-матчевой победной серии «Майами».
«Я смотрел игру с «Хьюстоном», и вот тогда я испугался. То, что они сделали с «Шарлотт», тоже показательно. А потом они смяли «Детройт».
Хирро вернулся, и он в порядке! Хирро такой: «Меня, вообще-то, оскорбило, что вы забыли, что я умею играть в баскетбол, и впихивали мою фамилию во все слухи про обмен». Бэм прибавил в нападении по ходу сезона, последние два месяца он выдает под 22+10. И это у них еще Пауэлл не играет.
К плей-офф у тебя есть два парня, которые могут зажечь в любой момент, стабильный Бэм, защитная идентичность, хороший тренер, какие-то странные парни на скамейке и винги. Не хочу с ними в серии пересечься. Я просто в ужасе», – сказал Симмонс.
В данный момент «Хит» занимают 7-е место в Восточной конференции с результатом 36-29.
На мой взгляд, как и подметили в комментариях, Бостон действительно - самый опасный соперник. Хоть и Хит проходили их за последние годы несколько раз будучи аутсайдером, сейчас они уже более опытные, с перстнями и набирающим ход после травмы Тэйтумом.
и детройт - шарлотт еще, есть ненулевая вероятность, что тогда на востоке ни одной проходной серии не будет в 1 раунде
Вот такой рэндомный факт я приметил, анализируя глубину ростеров на Востоке перед ПО.