  • Билл Симмонс после 5-матчевой победной серии «Майами»: «Я просто в ужасе. Не хочу с ними в серии пересечься»
Билл Симмонс после 5-матчевой победной серии «Майами»: «Я просто в ужасе. Не хочу с ними в серии пересечься»

Симмонс оценил уровень «Майами».

Обозреватель Билл Симмонс остался под впечатлением после 5-матчевой победной серии «Майами».

«Я смотрел игру с «Хьюстоном», и вот тогда я испугался. То, что они сделали с «Шарлотт», тоже показательно. А потом они смяли «Детройт». 

Хирро вернулся, и он в порядке! Хирро такой: «Меня, вообще-то, оскорбило, что вы забыли, что я умею играть в баскетбол, и впихивали мою фамилию во все слухи про обмен». Бэм прибавил в нападении по ходу сезона, последние два месяца он выдает под 22+10. И это у них еще Пауэлл не играет.

К плей-офф у тебя есть два парня, которые могут зажечь в любой момент, стабильный Бэм, защитная идентичность, хороший тренер, какие-то странные парни на скамейке и винги. Не хочу с ними в серии пересечься. Я просто в ужасе», – сказал Симмонс.

В данный момент «Хит» занимают 7-е место в Восточной конференции с результатом 36-29.

Источник: страница Heat Central в соцсети X
В этом сезоне (в отличии от двух предыдущих) появилась некая глубина ротации, нет такой большой концентрации на звезде (каким был Батлер) и Хирро поправил здоровье к финишной прямой сезона. Поэтому шансы есть против любой команды на Востоке.

На мой взгляд, как и подметили в комментариях, Бостон действительно - самый опасный соперник. Хоть и Хит проходили их за последние годы несколько раз будучи аутсайдером, сейчас они уже более опытные, с перстнями и набирающим ход после травмы Тэйтумом.
Должен признаться. Я не хочу пересекаться с Бостоном в по. Детройт, Никс да, но не Бостон
Ответ AEZAKMI228
Должен признаться. Я не хочу пересекаться с Бостоном в по. Детройт, Никс да, но не Бостон
а вот для всех остальных кроме фанатов бостона и хит такая серия в первом раунде была бы в радость

и детройт - шарлотт еще, есть ненулевая вероятность, что тогда на востоке ни одной проходной серии не будет в 1 раунде
7 место на востоке, ну да прямо контендер вышел на тропу войны
Ответ Rodbert
7 место на востоке, ну да прямо контендер вышел на тропу войны
Они из плей-ин в финал добрались. Так что да, контендер.
Ответ TwistEdNerv
Они из плей-ин в финал добрались. Так что да, контендер.
И кто сейчас там будет по 40 очков наваливать вместо Батлера?
У Хит 4 олл-стара в составе (Уиггинс, Хирро, Пауэлл, Бэм). Думал что больше всех на востоке, но еще 4 игрока у Кэвс (Харден, Митчелл, Мобли и Аллен). А больше всех... у Филы - 5 (правда Лаури и Драммонд не сказать что вносят какой-то импакт, да и Джордж с натяжкой).

Вот такой рэндомный факт я приметил, анализируя глубину ростеров на Востоке перед ПО.
Для Хит и Спо этот по проверка. Если во второй раунд не пройдут, нужны кардинальные изменения. Команда без ярких звёзд. Хирро и Бэм пока мерцают, но часто не видно за тучами. Грека уже давно ждут
