Победный трехочковый Шэя Гилджес-Александера и постер-данк Дэйрона Шарпа стали лучшими моментами игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 9 марта.
В топ-10 хайлайтов, составленный НБА, среди прочих попали центровой «Бруклина» Дэйрон Шарп, защитник «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II и защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
