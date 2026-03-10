  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Победный трехочковый Шэя Гилджес-Александера и постер-данк Дэйрона Шарпа стали лучшими моментами игрового дня НБА
Видео
0

Победный трехочковый Шэя Гилджес-Александера и постер-данк Дэйрона Шарпа стали лучшими моментами игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов матчей 9 марта.

В топ-10 хайлайтов, составленный НБА, среди прочих попали центровой «Бруклина» Дэйрон Шарп, защитник «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II и защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
logoБаскетбол - видео
logoДэйрон Шарп
logoГолден Стэйт
logoБруклин
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoГэри Пэйтон II
logoШэй Гилджес-Александер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Хит» травмировали меня, кстати говоря». Джимми Батлер подколол «Майами» во время попытки переманить звезду тенниса Коко Гауфф в стан болельщиков «Уорриорс»
10 марта, 07:42Видео
Брэндин Подземски дважды «подарил» болельщикам «Юты» бесплатную курочку
10 марта, 06:06Видео
Лугенц Дорт получил неспортивный фол первой степени за нарушение на Йокиче
10 марта, 04:46Видео
Рекомендуем
Главные новости
Энтони Эдвардс: «Кавай Ленард – один из лучших в истории баскетбола, когда он здоров»
14 минут назад
Никола Йокич: «Любой, кто говорит, что в НБА нет защиты, либо не следит за лигой, либо ничего не понимает. Совершеннейшая глупость»
59 минут назад
Кендрик Перкинс: «У меня новое прозвище для Алперена Шенгюна – «Нулевой интерес», из-за его отношения к защите»
сегодня, 09:10
«Надо было больше побеждать». Эй Джей Дибанца прокомментировал проигрыш в борьбе за звание лучшего игрока конференции Big 12
сегодня, 08:57
Илона Корстин о «Финале четырех» в Санкт-Петербурге: «Winline Basket Cup получается очень конкурентным, даже если «Зенит» не попадет, нам удастся сделать яркое спортивное событие»
сегодня, 08:27
Мэтт Боннер о 83 очках Бэма Адебайо: «Не могу согласиться с тем, что это была одна из величайших игр»
сегодня, 08:14
Игрок «Сперс» – Дюрэнту о двойной и тройной опеке: «Не то чтобы ты настолько хорош, просто твои партнеры никакие»
сегодня, 07:34
Ник Янг о сухой реакции Вембаньяма на 83 очка Адебайо: «Он ненавидит американцев»
сегодня, 07:23
Евролига. «Монако» примет «Олимпиакос», «Реал» встретится с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 07:22
Донован Митчелл и Зайон Уильямсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 07:17Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Армони Брукс о продлении контракта с «Миланом»: «У нас были разговоры. Мне нравится этот город, отличное место, чтобы растить детей»
29 минут назад
Дмитрий Узинский выбыл на 2-4 недели из-за травмы левой голени
45 минут назад
Центровой Мухамет Диуф останется в «Виртусе» еще на один сезон
сегодня, 09:24
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Бельгия сыграет с Китаем, США встретится с Пуэрто-Рико и другие матчи
сегодня, 07:50
«Олимпиакос» наказан штрафом в 7000 евро за поведение фанатов в матче Евролиги против «Панатинаикоса»
сегодня, 06:31
Контракты Куинна Кука в Руанде и Иране сорвались из-за геополитических конфликтов с участием США
сегодня, 04:45
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия разгромила Аргентину, Франция победила Филиппины и другие результаты
сегодня, 03:55
Еврокубок. 1/8 финала. 38 очков Деванте Джонса помогли «Тренто» победить «Венецию» в овертайме, «Тюрк Телеком» выиграл у «Манресы» и другие результаты
вчера, 21:23
Андреас Пистиолис после победы над «Локо»: «Проблему потерь мы решили, но защитой я недоволен»
вчера, 21:12
Владислав Коновалов о поражении от «Автодора»: «Гости собрали не так много подборов, но они были решающими»
вчера, 19:55
Рекомендуем