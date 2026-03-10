Жена Дуайта Ховарда обвинила его в наркотической зависимости, экс-звезда НБА подал на развод

Брак Ховарда разваливается.

В выходные жена экс-центрового НБА Дуайта Ховарда, Эмбер Ховард (также известная как Эми Лучиани), опубликовала серию эмоциональных постов. В них она заявила, что баскетболист «нуждается в помощи» из-за проблем с наркотиками, а также обвинила его в том, что их дочь забрали сотрудники Службы защиты детей (CPS).

Сегодня Дуайт Ховард подал на развод, о чем сообщает Complex. Пара заключила брак в январе 2025 года. В заявлении Ховард указывает, что они с Лучиани «живут в состоянии раздельного проживания без надежды на примирение». Сам брак назван «безвозвратно разрушенным». Бывшая звезда НБА требует выделения своего «отдельного/не совместно нажитого в браке» имущества.

Лучиани уже подавала на развод в июле прошлого года, но добровольно прекратила дело месяц спустя.