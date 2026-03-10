8

Жена Дуайта Ховарда обвинила его в наркотической зависимости, экс-звезда НБА подал на развод

Брак Ховарда разваливается.

В выходные жена экс-центрового НБА Дуайта Ховарда, Эмбер Ховард (также известная как Эми Лучиани), опубликовала серию эмоциональных постов. В них она заявила, что баскетболист «нуждается в помощи» из-за проблем с наркотиками, а также обвинила его в том, что их дочь забрали сотрудники Службы защиты детей (CPS).

Сегодня Дуайт Ховард подал на развод, о чем сообщает Complex. Пара заключила брак в январе 2025 года. В заявлении Ховард указывает, что они с Лучиани «живут в состоянии раздельного проживания без надежды на примирение». Сам брак назван «безвозвратно разрушенным». Бывшая звезда НБА требует выделения своего «отдельного/не совместно нажитого в браке» имущества.

Лучиани уже подавала на развод в июле прошлого года, но добровольно прекратила дело месяц спустя.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Complex
Вот что гомосексуализм с человеком сделал.
Наркотики, изнасилование фаната, фиктивный брак.
Так супермены себя не ведут, Двайт :(
Ответ оле - топ юрген - клоп
Вот что гомосексуализм с человеком сделал. Наркотики, изнасилование фаната, фиктивный брак. Так супермены себя не ведут, Двайт :(
В Америке можно быть фриком. И кстати по мере глобализации этот тренд стал повсеместным.
Довольно странно ожидать от спортсмена-мультимилонера, который еле закончил школу, мудрых поступков.
он же по мужикам был
Ответ GLW
он же по мужикам был
Так Лучиани на транса смахивает) Проказник Ховард всё учел))
То есть то что он привел домой и изнасиловал мужика это пофик, а наркотики сразу безвозвратно разрушили брак?
Видимо этот брак изначально был прикрывашкой той муже-истории, а теперь типа "поссорились"...
Ответ Pomor191
Видимо этот брак изначально был прикрывашкой той муже-истории, а теперь типа "поссорились"...
Вы не только в теме Хит шарите лучше Спо и Пэта, но и в этой теме ас!
Это только заявление
