  Кавай Ленард о возвращении «Клипперс» к 50% побед: «Работа еще не сделана, радоваться здесь нечему»
6

Кавай Ленард о возвращении «Клипперс» к 50% побед: «Работа еще не сделана, радоваться здесь нечему»

Ленард выразил свое мнение о достижении «Клипперс» отметки в 50% побед.

Успех в игре с «Нью-Йорком» (126:118) позволил «Клипперс» вернуться к 50% побед после ужасного старта 6-21.

Лидер «парусников» Кавай Ленард не испытывает радости по этому поводу.

«Это круто. Но работа еще не сделана. Сезон не окончен. Это то, что ожидалось. Как я сказал ребятам. Мы тренируемся не для того, чтобы проигрывать. Мы тренируемся, чтобы побеждать. Так что да. Все нормально.

Я как раз говорил об этом сегодня с несколькими игроками, когда услышал, что мы близки к 50% побед. Я сказал, что работа еще не сделана. Нам еще предстоят матчи. Радоваться здесь нечему», – сдержанно сказал Ленард.

Имея в запасе 18 игр до конца сезона, «Клипперс» вышли на 8-е место Западной конференции с результатом 32-32.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Джои Линна в соцсети X
Весь переломанный и перепрошитый Кавай до сих пор шатает лигу теперь уже практически в одно лицо. Какой же там был потенциал если б не травмы. Один из лучших игроков 21 века!
Ответ Десятый номер
Весь переломанный и перепрошитый Кавай до сих пор шатает лигу теперь уже практически в одно лицо. Какой же там был потенциал если б не травмы. Один из лучших игроков 21 века!
Гребанный Заза
Ответ Sergio19882007
Гребанный Заза
или, как говорят, в нашем санАнтории - Заза-Факамаза!
Золотые слова Кавай Ленардович, золотые слова
