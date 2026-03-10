Кавай Ленард о возвращении «Клипперс» к 50% побед: «Работа еще не сделана, радоваться здесь нечему»
Ленард выразил свое мнение о достижении «Клипперс» отметки в 50% побед.
Успех в игре с «Нью-Йорком» (126:118) позволил «Клипперс» вернуться к 50% побед после ужасного старта 6-21.
Лидер «парусников» Кавай Ленард не испытывает радости по этому поводу.
«Это круто. Но работа еще не сделана. Сезон не окончен. Это то, что ожидалось. Как я сказал ребятам. Мы тренируемся не для того, чтобы проигрывать. Мы тренируемся, чтобы побеждать. Так что да. Все нормально.
Я как раз говорил об этом сегодня с несколькими игроками, когда услышал, что мы близки к 50% побед. Я сказал, что работа еще не сделана. Нам еще предстоят матчи. Радоваться здесь нечему», – сдержанно сказал Ленард.
Имея в запасе 18 игр до конца сезона, «Клипперс» вышли на 8-е место Западной конференции с результатом 32-32.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Весь переломанный и перепрошитый Кавай до сих пор шатает лигу теперь уже практически в одно лицо. Какой же там был потенциал если б не травмы. Один из лучших игроков 21 века!
Весь переломанный и перепрошитый Кавай до сих пор шатает лигу теперь уже практически в одно лицо. Какой же там был потенциал если б не травмы. Один из лучших игроков 21 века!
Гребанный Заза
Гребанный Заза
или, как говорят, в нашем санАнтории - Заза-Факамаза!
Золотые слова Кавай Ленардович, золотые слова
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем