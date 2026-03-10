0

Тристан Вукчевич о сезоне-2022/23 с «Партизаном»: «Мы бы выиграли Евролигу»

Вукчевич о сезоне-2022/23 с «Партизаном»: «Мы бы выиграли Евролигу».

Центровой «Вашингтона» Тристан Вукчевич вспомнил о четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги-2022/23 между «Партизаном», за который он тогда выступал, и «Реалом».

Ту серию выиграл испанский клуб, и она вошла в историю как первый случай, когда команда смогла отыграться с 0-2. Однако ход противостояния был изменен массовой потасовкой с участием запасных во втором матче, которая привела к дисквалификациям ключевых игроков с обеих сторон.

Вукчевич выразил уверенность, что «Партизан» в тот год мог стать чемпионом.

«Мы бы выиграли Евролигу. Я говорю это честно, не субъективно. Мы показывали лучший баскетбол в Европе», – заявил Вукчевич.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Meridian Sport
