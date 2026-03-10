Гилджес-Александер о повторении рекорда Чемберлена: «Просто не верится, где я был 10 лет назад, и где я нахожусь сегодня»

Гилджес-Александер прокомментировал повторение рекорда Чемберлена.

Победный матч против «Денвера» стал для звездного защитника «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера 126-м подряд, где он набрал 20+ очков.

Лидер «Тандер» повторил рекорд Уилта Чемберлена , который держится уже 63 года, и выразил свои мысли по этому поводу.

«Мне до сих пор трудно это осознать. Честно говоря, я стараюсь не думать об этом, особенно во время сезона. Столько всего происходит… Но оказаться в одном ряду обсуждений с таким человеком, как Уилт Чемберлен, – это нечто особенное. Просто не верится, где я был 10 лет назад, и где я нахожусь сегодня. Ты усердно работаешь, доверяешь процессу – и с тобой могут произойти великие вещи», – сказал Гилджес-Александер.