Гилджес-Александер о повторении рекорда Чемберлена: «Просто не верится, где я был 10 лет назад, и где я нахожусь сегодня»
Гилджес-Александер прокомментировал повторение рекорда Чемберлена.
Победный матч против «Денвера» стал для звездного защитника «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера 126-м подряд, где он набрал 20+ очков.
Лидер «Тандер» повторил рекорд Уилта Чемберлена, который держится уже 63 года, и выразил свои мысли по этому поводу.
«Мне до сих пор трудно это осознать. Честно говоря, я стараюсь не думать об этом, особенно во время сезона. Столько всего происходит… Но оказаться в одном ряду обсуждений с таким человеком, как Уилт Чемберлен, – это нечто особенное. Просто не верится, где я был 10 лет назад, и где я нахожусь сегодня. Ты усердно работаешь, доверяешь процессу – и с тобой могут произойти великие вещи», – сказал Гилджес-Александер.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
шга молодцом!
Да мы тоже, болельщики Клипперс, уху ели вчера, сегодня, и уху есть еще долго будем )) Шэй молодец!
Почему шга не свистят толчок рукой при разрыве дистанции? бесит уже
По той же причине, почему не свистят это и всем остальным – так за редким исключением делают плюс-минус все, кто бросает со средней после проходов, этому сейчас буквально в баскетбольных школах учат
Где он был 10 лет назад?
В старших классах школы
