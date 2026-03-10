  • Спортс
  • Гилджес-Александер о повторении рекорда Чемберлена: «Просто не верится, где я был 10 лет назад, и где я нахожусь сегодня»
9

Гилджес-Александер о повторении рекорда Чемберлена: «Просто не верится, где я был 10 лет назад, и где я нахожусь сегодня»

Гилджес-Александер прокомментировал повторение рекорда Чемберлена.

Победный матч против «Денвера» стал для звездного защитника «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера 126-м подряд, где он набрал 20+ очков.

Лидер «Тандер» повторил рекорд Уилта Чемберлена, который держится уже 63 года, и выразил свои мысли по этому поводу.

«Мне до сих пор трудно это осознать. Честно говоря, я стараюсь не думать об этом, особенно во время сезона. Столько всего происходит… Но оказаться в одном ряду обсуждений с таким человеком, как Уилт Чемберлен, – это нечто особенное. Просто не верится, где я был 10 лет назад, и где я нахожусь сегодня. Ты усердно работаешь, доверяешь процессу – и с тобой могут произойти великие вещи», – сказал Гилджес-Александер.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
шга молодцом!
Да мы тоже, болельщики Клипперс, уху ели вчера, сегодня, и уху есть еще долго будем )) Шэй молодец!
Почему шга не свистят толчок рукой при разрыве дистанции? бесит уже
Ответ RayAllen20
Почему шга не свистят толчок рукой при разрыве дистанции? бесит уже
По той же причине, почему не свистят это и всем остальным – так за редким исключением делают плюс-минус все, кто бросает со средней после проходов, этому сейчас буквально в баскетбольных школах учат
Где он был 10 лет назад?
Ответ A.G
Где он был 10 лет назад?
В старших классах школы
Рекомендуем