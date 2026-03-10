12

Единая лига ВТБ. УНИКС разгромил МБА-МАИ, «Зенит» выиграл у «Бетсити Пармы»

Сегодня прошли три матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

УНИКС разгромил МБА-МАИ на выезде, выиграв с разницей в 33 очка.

«Зенит» обыграл «Бетсити Парму» и продлил победную серию до 8 матчей.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение командЦСКА – 27-2, УНИКС – 26-4, Зенит – 22-9, Локомотив-Кубань – 20-11, Бетсити Парма – 17-15, Уралмаш – 15-17, МБА-МАИ – 14-17, Енисей – 12-18, Пари Нижний Новгород – 8-22, Автодор – 5-25, Самара – 2-27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
12 комментариев
Зенит с тяжёлой победой!Пермякам спасибо за игру.
Ответ Дмитрий9779
Зенит с тяжёлой победой!Пермякам спасибо за игру.
Зенит с Пармой тяжело играет и этом матч не исключение. Хорошо, что сейчас Зенит держит победную серию в играх ВТБ и прибавляет в командной игре с новым тренером.
Ответ Док Аксель
Зенит с Пармой тяжело играет и этом матч не исключение. Хорошо, что сейчас Зенит держит победную серию в играх ВТБ и прибавляет в командной игре с новым тренером.
если бы Парма сама столько верных моментов непро...ла непонятно чем бы закончилось.
Хорошая заруба в Питере. Худший матч Фирсова в этом сезоне. Шаманич тоже сегодня был в чужой тарелке. А вообще игра какая то дискретная получилась.
Пермяки "лягут" в Питере🤷
Ответ Kazanest
Пермяки "лягут" в Питере🤷
заткни фонтан
Ответ Илья Азанов
заткни фонтан
На что обиделся?
сколько потерь у Пармы из под кольца и все равно лезут в краску ну не дано им оттуда забивать ау Пашутин услышь радимой.
