Единая лига ВТБ. УНИКС разгромил МБА-МАИ, «Зенит» выиграл у «Бетсити Пармы»

Сегодня прошли три матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

УНИКС разгромил МБА-МАИ на выезде, выиграв с разницей в 33 очка. «Зенит» обыграл «Бетсити Парму» и продлил победную серию до 8 матчей. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : ЦСКА – 27-2, УНИКС – 26-4, Зенит – 22-9, Локомотив-Кубань – 20-11, Бетсити Парма – 17-15, Уралмаш – 15-17, МБА-МАИ – 14-17, Енисей – 12-18, Пари Нижний Новгород – 8-22, Автодор – 5-25, Самара – 2-27. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.