7

«Рэпторс» просматривают Маркелла Фульца и могут подписать с ним контракт (Sportsnet)

1-й номер драфта-2017 НБА может вернуться в лигу.

Разыгрывающий Маркелл Фульц с недавних пор выступает за фарм-клубу «Рэпторс» в G-лиге.

Как информирует обозреватель Sportsnet Майкл Гранже, 27-летний баскетболист претендует на место в основе «Торонто».

«По моей информации, приглашение в фарм-команду можно считать своего рода прослушиванием перед принятием решения по 15-му месту в ростере, которое они, вероятно, собираются заполнить в середине месяца.

Никаких обещаний не давалось, но всего три года назад Маркелл был эффективным стартовым разыгрывающим в «Орландо», набирая в среднем 14 очков и 6 передач при 50-процентной реализации», – пишет журналист.

Фульц в прошлом сезоне выступал за «Сакраменто», набирая 2,8 очка, 1,0 подбора и 1,2 передачи за 8,4 минуты на площадке в среднем.

Фульц всплыл в Лиге развития. Кто еще из №1 драфта быстро вылетал из НБА?

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportsnet
logoМаркелл Фульц
G-лига
logoТоронто
возможные переходы
logoНБА
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Маркелл Фульц присоединился к фарм-клубу «Торонто» в G-лиге
6 марта, 20:46Фото
Сделка по обмену Домантаса Сабониса на Ар Джей Барретта находится в подвешенном состоянии из-за нежелания «Рэпторс» отдавать драфт-пик 1-го раунда
4 февраля, 12:02
«Торонто» ведет переговоры по Сабонису, но «Кингз» не хотят контракт Пелтля
3 февраля, 16:16
Шэмс Чарания: «Даллас» принимает звонки по поводу Энтони Дэвиса. Я бы рассматривал «Атланту» и «Торонто» как потенциальных претендентов»
2 февраля, 14:14
Рекомендуем
Главные новости
Стивен Эй Смит о рекорде Бэма Адебайо: «Уизардс» позволяют переваривать политику Вашингтона, потому что они еще хуже»
26 минут назад
Энтони Эдвардс: «Кавай Ленард – один из лучших в истории баскетбола, когда он здоров»
48 минут назад
Никола Йокич: «Любой, кто говорит, что в НБА нет защиты, либо не следит за лигой, либо ничего не понимает. Совершеннейшая глупость»
сегодня, 09:45
Кендрик Перкинс: «У меня новое прозвище для Алперена Шенгюна – «Нулевой интерес», из-за его отношения к защите»
сегодня, 09:10
«Надо было больше побеждать». Эй Джей Дибанца прокомментировал проигрыш в борьбе за звание лучшего игрока конференции Big 12
сегодня, 08:57
Илона Корстин о «Финале четырех» в Санкт-Петербурге: «Winline Basket Cup получается очень конкурентным, даже если «Зенит» не попадет, нам удастся сделать яркое спортивное событие»
сегодня, 08:27
Мэтт Боннер о 83 очках Бэма Адебайо: «Не могу согласиться с тем, что это была одна из величайших игр»
сегодня, 08:14
Игрок «Сперс» – Дюрэнту о двойной и тройной опеке: «Не то чтобы ты настолько хорош, просто твои партнеры никакие»
сегодня, 07:34
Ник Янг о сухой реакции Вембаньяма на 83 очка Адебайо: «Он ненавидит американцев»
сегодня, 07:23
Евролига. «Монако» примет «Олимпиакос», «Реал» встретится с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 07:22
Ко всем новостям
Последние новости
Джонни Джузэнг прилетел в Санкт-Петербург
19 минут назад
Армони Брукс о продлении контракта с «Миланом»: «У нас были разговоры. Мне нравится этот город, отличное место, чтобы растить детей»
сегодня, 10:15
Дмитрий Узинский выбыл на 2-4 недели из-за травмы левой голени
сегодня, 09:59
Центровой Мухамет Диуф останется в «Виртусе» еще на один сезон
сегодня, 09:24
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Бельгия сыграет с Китаем, США встретится с Пуэрто-Рико и другие матчи
сегодня, 07:50
«Олимпиакос» наказан штрафом в 7000 евро за поведение фанатов в матче Евролиги против «Панатинаикоса»
сегодня, 06:31
Контракты Куинна Кука в Руанде и Иране сорвались из-за геополитических конфликтов с участием США
сегодня, 04:45
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия разгромила Аргентину, Франция победила Филиппины и другие результаты
сегодня, 03:55
Еврокубок. 1/8 финала. 38 очков Деванте Джонса помогли «Тренто» победить «Венецию» в овертайме, «Тюрк Телеком» выиграл у «Манресы» и другие результаты
вчера, 21:23
Андреас Пистиолис после победы над «Локо»: «Проблему потерь мы решили, но защитой я недоволен»
вчера, 21:12
Рекомендуем