«Рэпторс» просматривают Маркелла Фульца и могут подписать с ним контракт (Sportsnet)

1-й номер драфта-2017 НБА может вернуться в лигу.

Разыгрывающий Маркелл Фульц с недавних пор выступает за фарм-клубу «Рэпторс» в G-лиге.

Как информирует обозреватель Sportsnet Майкл Гранже, 27-летний баскетболист претендует на место в основе «Торонто ».

«По моей информации, приглашение в фарм-команду можно считать своего рода прослушиванием перед принятием решения по 15-му месту в ростере, которое они, вероятно, собираются заполнить в середине месяца.

Никаких обещаний не давалось, но всего три года назад Маркелл был эффективным стартовым разыгрывающим в «Орландо», набирая в среднем 14 очков и 6 передач при 50-процентной реализации», – пишет журналист.

Фульц в прошлом сезоне выступал за «Сакраменто», набирая 2,8 очка, 1,0 подбора и 1,2 передачи за 8,4 минуты на площадке в среднем.

Фульц всплыл в Лиге развития. Кто еще из №1 драфта быстро вылетал из НБА?