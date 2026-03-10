«Рэпторс» просматривают Маркелла Фульца и могут подписать с ним контракт (Sportsnet)
Разыгрывающий Маркелл Фульц с недавних пор выступает за фарм-клубу «Рэпторс» в G-лиге.
Как информирует обозреватель Sportsnet Майкл Гранже, 27-летний баскетболист претендует на место в основе «Торонто».
«По моей информации, приглашение в фарм-команду можно считать своего рода прослушиванием перед принятием решения по 15-му месту в ростере, которое они, вероятно, собираются заполнить в середине месяца.
Никаких обещаний не давалось, но всего три года назад Маркелл был эффективным стартовым разыгрывающим в «Орландо», набирая в среднем 14 очков и 6 передач при 50-процентной реализации», – пишет журналист.
Фульц в прошлом сезоне выступал за «Сакраменто», набирая 2,8 очка, 1,0 подбора и 1,2 передачи за 8,4 минуты на площадке в среднем.
