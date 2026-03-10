20

«Клипперс» вернулись к нейтральному балансу в таблице после старта 6-21

«Клипперс» совершили исторический прорыв .

«Клипперс» удалось исправить ситуацию по ходу регулярного чемпионата, который команда начала с результатом 6-21 (18 декабря, 13-е место на Западе).

Победа над «Никс» (126:118) в понедельник позволила калифорнийцам впервые с 3 ноября (3-3) вернуться к нейтральному балансу в турнирной таблице – 32-32. Сейчас «Клипперс» идут на 8-м месте в конференции.

По ходу этого отрезка «Клипперс» сперва прекратили сотрудничество с Крисом Полом, а перед дедлайном обменяли Джеймса Хардена и Ивицу Зубаца.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Underdog NBA
На минуточку у Оклы после исторического старта 24-1, который случился 11 декабря, дальше ход 27-14. У Клипперс после провального старта 6-21 начиная с 18 декабря 26-11. То есть, с середины декабря Клипперс буквально идут лучше Оклахомы.
Кавай свою зп в конвертах на все 100% отрабатывает
Кстати, да. Мог бы спокойно угаснуть, получая свою конскую з/п. Все уже привыкли, что он лечится годами. А он в 35 лет показывает чуть ли не лучший баскетбол в карьере.
ГСВ тоже вернулся к нейтральному результату)
Верил, что после ухода Хардена у Клипперс всё будет хорошо и пока они держатся молодцом. Обидно за Яника, но надеюсь он сможет раскрыться уже с в след. сезоне. Конечно верю в их хоть какую-то шумиху уже в пост сезоне, хотя я каждый сезон в это верю, но а как иначе ? Таков путь симпатизирующих парусам
После 6-21 им напомнили, что у них нет своего пика на этом драфте
Приятно смотреть на игру команды, стали играть более быстро и атлетично. До 6 места добраться будет нереально, но удержаться на 8 вполне по силам.
В этом году на западе аномалия, обычно на западе рубка начиная с 12 места. А в этом году сразу 5 танкующих команд. Даже очень сырой Портленд, который в обычные годы бы не за что не боролся, сейчас железно в зоне ПИ. У ГСВ постоянные травмы. Так что ЛАК никак уже ниже 8 не упадут.
Клипперс могут добить до 46 побед за сезон. И есть не малая вероятность, что столько же будет у Лейкерс, Финикса, а может и Денвера.
а кавай уже в интервью сказал, что сезон окончен… нет, оказывается, побеждать в этой лиге нужно без харденов с крисами полами: достаточно, чтобы каждый знал свою роль в команде. очень впечатляющий отрезок у Клипперс: последние 3 месяца нещадно выжигают, несмотря на то, что состав полностью сменился с начала сезона
Он не сказал, что сезон окончен и шансов на плейофф нету, он имел ввиду что и так малые шансы на титул, сейчас вообще пропали
Мое почтение Тайрону Лю.На мой взгляд лучший тренер НБА.Повторюсь,на МОЙ взгляд.
Спо и Мазула такие : ну да, пошли мы.
Тебе же написали "На мой взгляд"
