«Клипперс» вернулись к нейтральному балансу в таблице после старта 6-21

«Клипперс» совершили исторический прорыв .

«Клипперс» удалось исправить ситуацию по ходу регулярного чемпионата, который команда начала с результатом 6-21 (18 декабря, 13-е место на Западе).

Победа над «Никс» (126:118) в понедельник позволила калифорнийцам впервые с 3 ноября (3-3) вернуться к нейтральному балансу в турнирной таблице – 32-32. Сейчас «Клипперс» идут на 8-м месте в конференции.

По ходу этого отрезка «Клипперс» сперва прекратили сотрудничество с Крисом Полом, а перед дедлайном обменяли Джеймса Хардена и Ивицу Зубаца.