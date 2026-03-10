31

Лугенц Дорт о неспортивном фоле на Йокиче: «Не хотел ударить его по лицу. Извинился перед ним»

Лугенц Дорт прокомментировал жесткий фол на Йокиче.

Форвард «Оклахомы» Лугенц Дорт признал свою неправоту в эпизоде с неспортивным фолом на лидере «Денвера» Николе Йокиче, когда он попал сопернику рукой по лицу.

Дорт отметил при этом, что не пытался причинить сопернику боль и не считает нарушение грубым.

«После матча я пожал ему руку со словами «Отличная игра», и извинился за случившееся.

Я не хотел ударить его по лицу. Но когда преодолеваешь заслоны и в других подобных моментах руки разлетаются во все стороны. К сожалению, в этот раз рука попала ему по лицу. Не думаю, что это было нарушение на уровне неспортивного. Формулировка «необязательный» означает, что я сделал это намеренно, что не соответствует действительности», – рассказал Дорт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Энтони Слэйтера
logoОклахома-Сити
logoНикола Йокич
logoДенвер
logoНБА
logoЛугенц Дорт
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Хочется уже увидеть, как этому поп-ммашнику какой-нибудь условный отмороженный Стюарт башку снесет
Ответ Consistency
Хочется уже увидеть, как этому поп-ммашнику какой-нибудь условный отмороженный Стюарт башку снесет
Если его держат в лучшем клубе лиги, выпускают на площадку и платят серьезные деньги, значит он хорошо делает свою работу. У каждого своя роль. Остальное эмоции болельщиков.
Ответ mold-cel
Если его держат в лучшем клубе лиги, выпускают на площадку и платят серьезные деньги, значит он хорошо делает свою работу. У каждого своя роль. Остальное эмоции болельщиков.
Киллерам, наркоторговцам, мошенникам и торговцам людьми тоже платят зачастую серьезные деньги, и работу они свою делают прекрасно, думаю, многие даже получше Дорта, который при нормальном судействе становится резко менее полезным, потому что в атаке даже теннисным мячом в бассейн не попадёт, но это ладно, главное, что за намеренную грязь должны штрафовать и дисквалифицировать, а Окле в целом и Дорту в частности ее только поощряют. Сильвер, видимо, слишком занят борьбой с танкингом Индианы, на борьбу с ужасным судейством, грубостью, флоппингом, ставками и подпольными выплатами времени не хватает.
Один из самых гнусных, подлых, вечно играющих "в кость" игроков говорит, что сделал это не намеренно?

А как? Просто "стиль игры" такой?
Ответ Vals
Один из самых гнусных, подлых, вечно играющих "в кость" игроков говорит, что сделал это не намеренно? А как? Просто "стиль игры" такой?
Это второй Грин, у которого естественное движение ног все время заканчивается у кого-то в районе яиц. И такой же оберегаемый лигой.
Ответ Vals
Один из самых гнусных, подлых, вечно играющих "в кость" игроков говорит, что сделал это не намеренно? А как? Просто "стиль игры" такой?
Справедливости и объективности ради стоит отметить, что он не "вечно играющий в кость игрок". Давно слежу за ним и эта трансформация связана с установками главного тренера. Пик его агрессивности и «неспортивных» моментов пришелся именно на последние два сезона (2024/25 и 2025/26). До этого ни одного удаления, минимум переборов и технических.
Такая трансформация в энфорсеров с максимальным давлением наблюдается у всех полевых- Карузо, Дорт, Джей Даб.
Источники связывают это в том числе с появлением в штабе специалиста по защите Кэмерона Вудса.
"Но я не считаю себя грязным игроком." - Дорт.

Этот "боец" понимает, что в баскетбол играет весьма посредственно и его роль делать грязь. Иначе поедет по миру искать работу. Сколько таких было, а фанаты все равно продолжат защищать и делать удивленные глаза.
а комментатор Оклахомы не хочет извиниться ?
Ответ scorp19
а комментатор Оклахомы не хочет извиниться ?
"Пацаны не извиняются" - оклахомовской гопоте тоже знаком этот принцип.
Как обычно, болельщицы Оклы говорят: "ашотакое", "рафик неуиноуен, он ничаяно". И добавляют: "баскетбол - это силовая игра; вы хотите балет?". При этом к любителю шуб это не относится, "это другое".
Как будто игровой момент, раздули из мухи слона. Йокич тоже Гоберу с локтя заехал в предсезонных матчах, неумышленно, пожали руки во время игры и всё на этом.
п.с. хотя движение рукой назад от Дорта тяжело назвать естественным, беру свои слова назад.
Ответ Sm0k1n
Как будто игровой момент, раздули из мухи слона. Йокич тоже Гоберу с локтя заехал в предсезонных матчах, неумышленно, пожали руки во время игры и всё на этом. п.с. хотя движение рукой назад от Дорта тяжело назвать естественным, беру свои слова назад.
Он в прошлом же матче против Денвера ему подножку ставил. Просто любой эпизод с Дортом сейчас форсят, и не зря. Самый грязный игрок в лиге
лугенц дорт - грязный игрок, окс - грязная команда, которую просто неприятно смотреть
... Так он же извинялся уже, когда своей бронированной пятой точкой свалил Йокича? Заход на хет-трик.
Извинения Дорта : "Извини, Никола, я хотел не горлу, а не по лицу"
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никола Йокич о серии ШГА: «Набрать 20 очков даже 10 раз подряд сложно. Он особенный»
10 марта, 06:34
Комментатор «Тандер» считает, что Йокич симулировал фол в концовке: «Дорт даже не попал ему по лицу»
10 марта, 05:34Видео
Лугенц Дорт получил неспортивный фол первой степени за нарушение на Йокиче
10 марта, 04:46Видео
Треть клубов НБА сливает сезон. Делали ли так чемпионы?
8 марта, 09:10
Рекомендуем
Главные новости
Стивен Эй Смит о рекорде Бэма Адебайо: «Уизардс» позволяют переваривать политику Вашингтона, потому что они еще хуже»
25 минут назад
Энтони Эдвардс: «Кавай Ленард – один из лучших в истории баскетбола, когда он здоров»
47 минут назад
Никола Йокич: «Любой, кто говорит, что в НБА нет защиты, либо не следит за лигой, либо ничего не понимает. Совершеннейшая глупость»
сегодня, 09:45
Кендрик Перкинс: «У меня новое прозвище для Алперена Шенгюна – «Нулевой интерес», из-за его отношения к защите»
сегодня, 09:10
«Надо было больше побеждать». Эй Джей Дибанца прокомментировал проигрыш в борьбе за звание лучшего игрока конференции Big 12
сегодня, 08:57
Илона Корстин о «Финале четырех» в Санкт-Петербурге: «Winline Basket Cup получается очень конкурентным, даже если «Зенит» не попадет, нам удастся сделать яркое спортивное событие»
сегодня, 08:27
Мэтт Боннер о 83 очках Бэма Адебайо: «Не могу согласиться с тем, что это была одна из величайших игр»
сегодня, 08:14
Игрок «Сперс» – Дюрэнту о двойной и тройной опеке: «Не то чтобы ты настолько хорош, просто твои партнеры никакие»
сегодня, 07:34
Ник Янг о сухой реакции Вембаньяма на 83 очка Адебайо: «Он ненавидит американцев»
сегодня, 07:23
Евролига. «Монако» примет «Олимпиакос», «Реал» встретится с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 07:22
Ко всем новостям
Последние новости
Джонни Джузэнг прилетел в Санкт-Петербург
18 минут назад
Армони Брукс о продлении контракта с «Миланом»: «У нас были разговоры. Мне нравится этот город, отличное место, чтобы растить детей»
сегодня, 10:15
Дмитрий Узинский выбыл на 2-4 недели из-за травмы левой голени
сегодня, 09:59
Центровой Мухамет Диуф останется в «Виртусе» еще на один сезон
сегодня, 09:24
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Бельгия сыграет с Китаем, США встретится с Пуэрто-Рико и другие матчи
сегодня, 07:50
«Олимпиакос» наказан штрафом в 7000 евро за поведение фанатов в матче Евролиги против «Панатинаикоса»
сегодня, 06:31
Контракты Куинна Кука в Руанде и Иране сорвались из-за геополитических конфликтов с участием США
сегодня, 04:45
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия разгромила Аргентину, Франция победила Филиппины и другие результаты
сегодня, 03:55
Еврокубок. 1/8 финала. 38 очков Деванте Джонса помогли «Тренто» победить «Венецию» в овертайме, «Тюрк Телеком» выиграл у «Манресы» и другие результаты
вчера, 21:23
Андреас Пистиолис после победы над «Локо»: «Проблему потерь мы решили, но защитой я недоволен»
вчера, 21:12
Рекомендуем