Лугенц Дорт о неспортивном фоле на Йокиче: «Не хотел ударить его по лицу. Извинился перед ним»
Лугенц Дорт прокомментировал жесткий фол на Йокиче.
Форвард «Оклахомы» Лугенц Дорт признал свою неправоту в эпизоде с неспортивным фолом на лидере «Денвера» Николе Йокиче, когда он попал сопернику рукой по лицу.
Дорт отметил при этом, что не пытался причинить сопернику боль и не считает нарушение грубым.
«После матча я пожал ему руку со словами «Отличная игра», и извинился за случившееся.
Я не хотел ударить его по лицу. Но когда преодолеваешь заслоны и в других подобных моментах руки разлетаются во все стороны. К сожалению, в этот раз рука попала ему по лицу. Не думаю, что это было нарушение на уровне неспортивного. Формулировка «необязательный» означает, что я сделал это намеренно, что не соответствует действительности», – рассказал Дорт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Энтони Слэйтера
А как? Просто "стиль игры" такой?
Такая трансформация в энфорсеров с максимальным давлением наблюдается у всех полевых- Карузо, Дорт, Джей Даб.
Источники связывают это в том числе с появлением в штабе специалиста по защите Кэмерона Вудса.
Этот "боец" понимает, что в баскетбол играет весьма посредственно и его роль делать грязь. Иначе поедет по миру искать работу. Сколько таких было, а фанаты все равно продолжат защищать и делать удивленные глаза.
п.с. хотя движение рукой назад от Дорта тяжело назвать естественным, беру свои слова назад.