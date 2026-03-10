Лугенц Дорт о неспортивном фоле на Йокиче: «Не хотел ударить его по лицу. Извинился перед ним»

Лугенц Дорт прокомментировал жесткий фол на Йокиче.

Форвард «Оклахомы» Лугенц Дорт признал свою неправоту в эпизоде с неспортивным фолом на лидере «Денвера » Николе Йокиче , когда он попал сопернику рукой по лицу.

Дорт отметил при этом, что не пытался причинить сопернику боль и не считает нарушение грубым.

«После матча я пожал ему руку со словами «Отличная игра», и извинился за случившееся.

Я не хотел ударить его по лицу. Но когда преодолеваешь заслоны и в других подобных моментах руки разлетаются во все стороны. К сожалению, в этот раз рука попала ему по лицу. Не думаю, что это было нарушение на уровне неспортивного. Формулировка «необязательный» означает, что я сделал это намеренно, что не соответствует действительности», – рассказал Дорт.