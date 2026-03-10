«Атланта» об отмене совместного мероприятия со стриптиз-клубом: «Стремимся отмечать лучшие и аутентичные стороны Атланты»
«Хоукс» отреагировали на резонансное решение НБА.
НБА отменила запланированный «Атлантой» вечер, посвященный известному в городе стриптиз-клубу Magic City, заявив, что это решение было принято в ответ на обеспокоенность, выраженную многими представителями лиги.
Клуб выступил с официальным заявлением.
«И хотя мы сильно разочарованы решением НБА отменить нашу акцию Magic City Night, все же полностью уважаем принятое решение.
Как организация, мы по-прежнему привержены тому, чтобы отмечать лучшие и аутентичные стороны Атланты, то, что продолжает объединять и сближать нас всех», – говорится в сообщении «Хоукс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Атланты»
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хардену то хоть деньги за билет вернули?
Хардену то хоть деньги за билет вернули?
Думаю у него там абонемент на вход.
корнет глыба, конечно, влез в чужие дела и порешал как сам хочет
корнет глыба, конечно, влез в чужие дела и порешал как сам хочет
НБА ждало сигнала от Хардена, надо ли защищать акцию со стрипушником )
так кто конкретно отменил? НБА или Атланта?
Ну место это действительно легендарное, раз даже в одноименном сериале Атланта ряд событий происходят ровно в этом клубе. Даже был эпизод, где некий новичок Хокс там тусил одновременно с главными героями.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем