Реджи Миллер о трех лучших игроках в истории: «Джордан, Кобе, Леброн»

Реджи Миллер назвал тройку лучших баскетболистов всех времен.

Легенда НБА Реджи Миллер в эфире «Шоу Дэна Патрика» расставил по местам лучших игроков в истории лиги.

«Мне кажется, мы слишком зацикливаемся на ситуации с лучшим игроком всех времен и на спорах о том, кто лучший игрок всех времен. Для меня лучший из этих тройки Джордан, Кобе, Леброн – Майкл Джордан. Кобе – клон и я бы даже сказал улучшенная версия. Он как Майк на стероидах… Если говорить о карьерах, то, на мой взгляд, лучшая карьера из всех троих – у Леброна.

Карьера или игрок. У Леброна была лучшая карьера из всех. Восемь выходов в финалы подряд, долголетие. Никто не сравнится с ним в смысле успешности карьеры. Но если сравнивать игроков как таковых, то, на мой взгляд, сперва Майкл Джордан, затем Кобе, а затем Леброн», – считает Миллер.