Реджи Миллер о трех лучших игроках в истории: «Джордан, Кобе, Леброн»
Реджи Миллер назвал тройку лучших баскетболистов всех времен.
Легенда НБА Реджи Миллер в эфире «Шоу Дэна Патрика» расставил по местам лучших игроков в истории лиги.
«Мне кажется, мы слишком зацикливаемся на ситуации с лучшим игроком всех времен и на спорах о том, кто лучший игрок всех времен. Для меня лучший из этих тройки Джордан, Кобе, Леброн – Майкл Джордан. Кобе – клон и я бы даже сказал улучшенная версия. Он как Майк на стероидах… Если говорить о карьерах, то, на мой взгляд, лучшая карьера из всех троих – у Леброна.
Карьера или игрок. У Леброна была лучшая карьера из всех. Восемь выходов в финалы подряд, долголетие. Никто не сравнится с ним в смысле успешности карьеры. Но если сравнивать игроков как таковых, то, на мой взгляд, сперва Майкл Джордан, затем Кобе, а затем Леброн», – считает Миллер.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Dan Patrick Show
Карьера Майка имхо круче Леброна. По ней можно фильм снимать - сначала неудачные битвы с лидерами востока типа Детройта и Бостона с героическими перформансами, процесс становления его как игрока, формирование команды, приход крутого тренера. Потом 3 года доминации, уход в бейсбол, возвращение, проигрыш Шаку и Пенни, 72 победы, месть Орландо и второй три-пит. Куда там Леброну с его качелями, решениями и кучей слитых финалов
Как только появился Скотти начал проходить 1й раунд. Без него отлетать в 1м раунде. Хорошо что тогда не было интернета.
Субъективщина, но лично мой GOAT — это, безусловно, Леброн, пересматривать его игры, особенно все эти зарубы в плей-офф, хочется и не раз, нигде и ни от кого не видел такого уровня игры.
Джордан, Леброн - да, но Кобе? Даже если брать только его эпоху, есть Шак и Данкан. Если все в прайме - Кобе третий для меня в этом списке. Великий игрок, легенда, но не топ 3 ол тайм
Вроде он не сказал, что это три лучших игрока, просто расставил конкретную тройку по местам.
Да просто Реджи видел и трогал их всех
