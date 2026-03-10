«Хит» травмировали меня, кстати говоря». Джимми Батлер подколол «Майами» во время попытки переманить звезду тенниса Коко Гауфф в стан болельщиков «Уорриорс»
Батлер подколол «Хит» в забавном разговоре с Гауфф.
Травмированный форвард «Голден Стэйт» Джимми Батлер посетил теннисный турнир в Индиан-Уэллс, где встретится с четвертой ракеткой мира Коко Гауфф.
Батлер попытался убедить Гауфф, которая родилась во Флориде, начать болеть за «Уорриорс» вместо «Хит», упомянув тот факт, что он порвал крестообразные связки именно в матче против своей бывшей команды.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
Рекомендуем