«Хит» травмировали меня, кстати говоря». Джимми Батлер подколол «Майами» во время попытки переманить звезду тенниса Коко Гауфф в стан болельщиков «Уорриорс»

Батлер подколол «Хит» в забавном разговоре с Гауфф.

Травмированный форвард «Голден Стэйт » Джимми Батлер посетил теннисный турнир в Индиан-Уэллс, где встретится с четвертой ракеткой мира Коко Гауфф.

Батлер попытался убедить Гауфф, которая родилась во Флориде, начать болеть за «Уорриорс» вместо «Хит», упомянув тот факт, что он порвал крестообразные связки именно в матче против своей бывшей команды.