Крис Бруссард о Вембаньяме: «Комбинация Дюрэнта и Оладжувона. Готов назвать его лучшим игроком мира»

Эксперт назвал Виктора Вембаньяму лучшим в мире.

Телеведущий Крис Бруссард считает, что центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма уже вышел на уровень лучшего баскетболиста во всем мире.

«Давайте называть вещи своими именами. Я готов сказать, что Виктор Вембаньяма – лучший игрок в мире. Потому что настолько сильно он влияет на игру в защите. Он не подвержен спадам. Он блокирует броски соперника. Не только блокирует, но и предотвращает броски соперника. Все это оказывает огромное влияние на игру, если мы говорим о защите.

Нет никаких сомнений в том, что он лучший универсальный, двусторонний игрок. В атаке он тоже великолепен. Нет ничего, чего бы он не мог сделать в атаке. Не обманывайтесь средним показателем в 24 очка. Он легко мог бы набирать в среднем и 30 очков, если бы выступал в команде, которая строила бы свою игру через него.

Вембаньяма – это комбинация Кевина Дюранта и Хакима Оладжувона в одном игроке», – считает эксперт.