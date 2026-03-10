  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Крис Бруссард о Вембаньяме: «Комбинация Дюрэнта и Оладжувона. Готов назвать его лучшим игроком мира»
5

Крис Бруссард о Вембаньяме: «Комбинация Дюрэнта и Оладжувона. Готов назвать его лучшим игроком мира»

Эксперт назвал Виктора Вембаньяму лучшим в мире.

Телеведущий Крис Бруссард считает, что центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма уже вышел на уровень лучшего баскетболиста во всем мире.

«Давайте называть вещи своими именами. Я готов сказать, что Виктор Вембаньяма – лучший игрок в мире. Потому что настолько сильно он влияет на игру в защите. Он не подвержен спадам. Он блокирует броски соперника. Не только блокирует, но и предотвращает броски соперника. Все это оказывает огромное влияние на игру, если мы говорим о защите.

Нет никаких сомнений в том, что он лучший универсальный, двусторонний игрок. В атаке он тоже великолепен. Нет ничего, чего бы он не мог сделать в атаке. Не обманывайтесь средним показателем в 24 очка. Он легко мог бы набирать в среднем и 30 очков, если бы выступал в команде, которая строила бы свою игру через него.

Вембаньяма – это комбинация Кевина Дюранта и Хакима Оладжувона в одном игроке», – считает эксперт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: First Things First
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не умаляя заслуги, всё же пусть хоть разок мвп для начала станет, не говоря о гайке.
Ответ Stan WarHammer
Не умаляя заслуги, всё же пусть хоть разок мвп для начала станет, не говоря о гайке.
лучше пусть играет меньше 30 минут за матч, но максимум игр и в ПО побольше, чем собирает цифры.
Про спады странно, ну есть они, это глупо не признавать. Да и возраст у него ещё такой, что совершать ошибки и учиться не осуждается никем.
