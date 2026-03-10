Джейлин Уильямс набрал 29 очков и 12 подборов, обновив рекорд по трехочковым (7)

Джейлин Уильямс провел выдающийся матч, забросив 7 трехочковых.

Форвард «Оклахомы» Джейлин Уильямс стал вторым самым результативным игроком команды в матче против «Денвера », набрав 29 очков.

Уильямс вышел в стартовом составе, провел на площадке 40 минут и реализовал 10 из 17 бросков с игры, включая рекордные для себя 7 трехочковых из 11. Также в его активе 12 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота.

«Тандер» победили «Наггетс» благодаря победному трехочковому Шэя Гилджес-Александера – 129:126.