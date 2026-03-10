Джейлин Уильямс набрал 29 очков и 12 подборов, обновив рекорд по трехочковым (7)
Джейлин Уильямс провел выдающийся матч, забросив 7 трехочковых.
Форвард «Оклахомы» Джейлин Уильямс стал вторым самым результативным игроком команды в матче против «Денвера», набрав 29 очков.
Уильямс вышел в стартовом составе, провел на площадке 40 минут и реализовал 10 из 17 бросков с игры, включая рекордные для себя 7 трехочковых из 11. Также в его активе 12 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота.
«Тандер» победили «Наггетс» благодаря победному трехочковому Шэя Гилджес-Александера – 129:126.
Я заметил, что он всегда против Денвера много играет и весьма неплохо, с той же Индианой в финале ПО почти не появлялся на площадке. Секретное оружие против Денвера прям.
сделал из Пельменя Отбивную
