Никола Йокич о серии ШГА: «Набрать 20 очков даже 10 раз подряд сложно. Он особенный»

Йокич прокомментировал рекордную серию ШГА.

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер в понедельник во встрече с «Наггетс» провел 126-й подряд матч с 20 и более набранными очками, повторив рекордную серию Уилта Чемберлена, установленную в 1961-1963 годах.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич прокомментировал достижение.

«Не знаю, осознают ли люди, насколько это сложно. Набрать 20 очков даже в 10 играх подряд, а не 120 или сколько у него их там – это уже нечто особенное.

Он особенный игрок», – считает Йокич.

две трехи ШГА в концовке похоронили крутой камбэк Наггетс)
