Кавай Ленард размотал О Джи Ануноби

Ленард эффектно обыграл Ануноби.

В одном из моментов матча против «Нью-Йорка» звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард один на один разобрался с форвардом О Джи Ануноби и забросил дальний средний.

Матч закончился победой «Лос-Анджелеса» – 126:118. В активе Ленарда 29 очков, 7 подборов и 8 передач.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Bleacher Report в соцсети X
16 комментариев
ого, вольные заголовки пошли
Ответ Суперпупс
ого, вольные заголовки пошли
Да они относительно давно пошли, "Засадил", "Воткнул". Супервайзер новостников, походу, уволился или умер.
Ответ Суперпупс
ого, вольные заголовки пошли
через годик на этом же месте будет "на ... вертел"
Это завязка новой части про мумию что ли?) Где Брендан Фрейзер?!
Кавай прекрасен как вино:
Все лучше он с годами.
Он MVP уже давно.
И с лесополосами.
Ждем «Втыкандий» в новостях ))
Кавай Ленард опрокинул через ### О Джи Ануноби.
КБ размотали Серёгу с утра во вторник? )
от создателей "отпустил шпильку"
И между прочим, в конце бросил непопулярную сегодня дальнюю двушку.
