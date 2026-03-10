Кавай Ленард размотал О Джи Ануноби
Ленард эффектно обыграл Ануноби.
В одном из моментов матча против «Нью-Йорка» звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард один на один разобрался с форвардом О Джи Ануноби и забросил дальний средний.
Матч закончился победой «Лос-Анджелеса» – 126:118. В активе Ленарда 29 очков, 7 подборов и 8 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Bleacher Report в соцсети X
Все лучше он с годами.
Он MVP уже давно.
И с лесополосами.