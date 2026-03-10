Кавай Ленард размотал О Джи Ануноби

Ленард эффектно обыграл Ануноби.

В одном из моментов матча против «Нью-Йорка » звездный форвард «Клипперс » Кавай Ленард один на один разобрался с форвардом О Джи Ануноби и забросил дальний средний.

Матч закончился победой «Лос-Анджелеса» – 126:118. В активе Ленарда 29 очков, 7 подборов и 8 передач.