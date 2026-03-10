Джейлен Уильямс о выступлении ШГА в матче с «Наггетс»: «Самый ценный игрок»

Джейлен Уильямс напомнил о статусе ШГА .

Форвард «Тандер» Джейлен Уильямс отреагировал на игру лидера команды Шэя Гилджес-Александера в матче с «Наггетс (129:126).

«Самый ценный игрок. Все очевидно.

Просто смотрите матчи», – написал Уильямс в соцсетях после игры.

В понедельник канадец исполнил решающий 3-очковый, а также повторил рекорды Уилта Чемберлена и Леброна Джеймса.