3

Джейлен Уильямс о выступлении ШГА в матче с «Наггетс»: «Самый ценный игрок»

Джейлен Уильямс напомнил о статусе ШГА .

Форвард «Тандер» Джейлен Уильямс отреагировал на игру лидера команды Шэя Гилджес-Александера в матче с «Наггетс (129:126).

«Самый ценный игрок. Все очевидно.

Просто смотрите матчи», – написал Уильямс в соцсетях после игры.

В понедельник канадец исполнил решающий 3-очковый, а также повторил рекорды Уилта Чемберлена и Леброна Джеймса.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джейлена Уильямса
logoШэй Гилджес-Александер
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoДжейлен Уильямс
logoДенвер
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Теперь уже по факту, ШГА должен забрать МВП в этом году.
Ответ Sm0k1n
Теперь уже по факту, ШГА должен забрать МВП в этом году.
Удивлен что люди еще минусуют этот комментарий. Этим матчем вопрос касательно МВП закрыт. Кавай будет вторым в этом сезоне
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэй Гилджес-Александер набрал 35 очков и 15 передач без потерь, став вторым в истории НБА, кому это удалось
10 марта, 05:47Видео
Гилджес-Александер провел 126-ю подряд игру с 20 и более очками, повторив рекордную серию Чемберлена
10 марта, 04:29
Шэй Гилджес-Александер забросил победный трехочковый за 2,7 секунды до конца матча с «Денвером»
10 марта, 04:29Видео
«Гонка за MVP». Дончич уступил Брауну место в Топ-5, Дюрэнт вошел в десятку лучших
6 марта, 13:39
Рекомендуем
Главные новости
Стивен Эй Смит о рекорде Бэма Адебайо: «Уизардс» позволяют переваривать политику Вашингтона, потому что они еще хуже»
24 минуты назад
Энтони Эдвардс: «Кавай Ленард – один из лучших в истории баскетбола, когда он здоров»
46 минут назад
Никола Йокич: «Любой, кто говорит, что в НБА нет защиты, либо не следит за лигой, либо ничего не понимает. Совершеннейшая глупость»
сегодня, 09:45
Кендрик Перкинс: «У меня новое прозвище для Алперена Шенгюна – «Нулевой интерес», из-за его отношения к защите»
сегодня, 09:10
«Надо было больше побеждать». Эй Джей Дибанца прокомментировал проигрыш в борьбе за звание лучшего игрока конференции Big 12
сегодня, 08:57
Илона Корстин о «Финале четырех» в Санкт-Петербурге: «Winline Basket Cup получается очень конкурентным, даже если «Зенит» не попадет, нам удастся сделать яркое спортивное событие»
сегодня, 08:27
Мэтт Боннер о 83 очках Бэма Адебайо: «Не могу согласиться с тем, что это была одна из величайших игр»
сегодня, 08:14
Игрок «Сперс» – Дюрэнту о двойной и тройной опеке: «Не то чтобы ты настолько хорош, просто твои партнеры никакие»
сегодня, 07:34
Ник Янг о сухой реакции Вембаньяма на 83 очка Адебайо: «Он ненавидит американцев»
сегодня, 07:23
Евролига. «Монако» примет «Олимпиакос», «Реал» встретится с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 07:22
Ко всем новостям
Последние новости
Джонни Джузэнг прилетел в Санкт-Петербург
17 минут назад
Армони Брукс о продлении контракта с «Миланом»: «У нас были разговоры. Мне нравится этот город, отличное место, чтобы растить детей»
сегодня, 10:15
Дмитрий Узинский выбыл на 2-4 недели из-за травмы левой голени
сегодня, 09:59
Центровой Мухамет Диуф останется в «Виртусе» еще на один сезон
сегодня, 09:24
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Бельгия сыграет с Китаем, США встретится с Пуэрто-Рико и другие матчи
сегодня, 07:50
«Олимпиакос» наказан штрафом в 7000 евро за поведение фанатов в матче Евролиги против «Панатинаикоса»
сегодня, 06:31
Контракты Куинна Кука в Руанде и Иране сорвались из-за геополитических конфликтов с участием США
сегодня, 04:45
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия разгромила Аргентину, Франция победила Филиппины и другие результаты
сегодня, 03:55
Еврокубок. 1/8 финала. 38 очков Деванте Джонса помогли «Тренто» победить «Венецию» в овертайме, «Тюрк Телеком» выиграл у «Манресы» и другие результаты
вчера, 21:23
Андреас Пистиолис после победы над «Локо»: «Проблему потерь мы решили, но защитой я недоволен»
вчера, 21:12
Рекомендуем