Джейлен Уильямс о выступлении ШГА в матче с «Наггетс»: «Самый ценный игрок»
Джейлен Уильямс напомнил о статусе ШГА .
Форвард «Тандер» Джейлен Уильямс отреагировал на игру лидера команды Шэя Гилджес-Александера в матче с «Наггетс (129:126).
«Самый ценный игрок. Все очевидно.
Просто смотрите матчи», – написал Уильямс в соцсетях после игры.
В понедельник канадец исполнил решающий 3-очковый, а также повторил рекорды Уилта Чемберлена и Леброна Джеймса.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джейлена Уильямса
Теперь уже по факту, ШГА должен забрать МВП в этом году.
Удивлен что люди еще минусуют этот комментарий. Этим матчем вопрос касательно МВП закрыт. Кавай будет вторым в этом сезоне
