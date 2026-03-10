Брэндин Подземски дважды «подарил» болельщикам «Юты» бесплатную курочку
Подземски неумышленно сделал подарок фанатам соперника.
В четвертой четверти матча против «Юты» защитник «Голден Стэйт» Брэндин Подземски дважды смазал оба штрафных броска.
Тем самым Подземски выполнил условия акции, действующей на арене «Джаз», и «подарил» болельщикам бесплатную курочку.
«Уорриорс» проиграли матч (116:119), на счету Подземски 14 очков и 8 подборов при 5 из 10 с игры, 4 из 6 трехочковых и 0 из 4 штрафных.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница BricksCenter в соцсети X
.. Судя по результату, похоже не только курочку.
Марьянович делал все красивее. А Подз ещё и Эйнджу подкинул головной боли)
