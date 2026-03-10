Видео
3

Брэндин Подземски дважды «подарил» болельщикам «Юты» бесплатную курочку

Подземски неумышленно сделал подарок фанатам соперника.

В четвертой четверти матча против «Юты» защитник «Голден Стэйт» Брэндин Подземски дважды смазал оба штрафных броска.

Тем самым Подземски выполнил условия акции, действующей на арене «Джаз», и «подарил» болельщикам бесплатную курочку.

«Уорриорс» проиграли матч (116:119), на счету Подземски 14 очков и 8 подборов при 5 из 10 с игры, 4 из 6 трехочковых и 0 из 4 штрафных.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница BricksCenter в соцсети X
logoГолден Стэйт
logoЮта
logoБрэндин Подземски
logoБаскетбол - видео
logoНБА
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
.. Судя по результату, похоже не только курочку.
Марьянович делал все красивее. А Подз ещё и Эйнджу подкинул головной боли)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стив Керр: «Из календаря НБА нужно убрать 10 матчей. Лига станет более здоровой и конкурентоспособной»
10 марта, 05:08
Дрэймонд Грин резко ответил фанатам, которые хотят его обмена: «Вы были неудачниками до моего прихода»
9 марта, 19:47
Керр о 15 штрафных Гилджес-Александера: «У меня нет претензий к Шэю. У меня претензии к правилам»
8 марта, 06:43
Рекомендуем
Главные новости
Стивен Эй Смит о рекорде Бэма Адебайо: «Уизардс» позволяют переваривать политику Вашингтона, потому что они еще хуже»
11 минут назад
Энтони Эдвардс: «Кавай Ленард – один из лучших в истории баскетбола, когда он здоров»
33 минуты назад
Никола Йокич: «Любой, кто говорит, что в НБА нет защиты, либо не следит за лигой, либо ничего не понимает. Совершеннейшая глупость»
сегодня, 09:45
Кендрик Перкинс: «У меня новое прозвище для Алперена Шенгюна – «Нулевой интерес», из-за его отношения к защите»
сегодня, 09:10
«Надо было больше побеждать». Эй Джей Дибанца прокомментировал проигрыш в борьбе за звание лучшего игрока конференции Big 12
сегодня, 08:57
Илона Корстин о «Финале четырех» в Санкт-Петербурге: «Winline Basket Cup получается очень конкурентным, даже если «Зенит» не попадет, нам удастся сделать яркое спортивное событие»
сегодня, 08:27
Мэтт Боннер о 83 очках Бэма Адебайо: «Не могу согласиться с тем, что это была одна из величайших игр»
сегодня, 08:14
Игрок «Сперс» – Дюрэнту о двойной и тройной опеке: «Не то чтобы ты настолько хорош, просто твои партнеры никакие»
сегодня, 07:34
Ник Янг о сухой реакции Вембаньяма на 83 очка Адебайо: «Он ненавидит американцев»
сегодня, 07:23
Евролига. «Монако» примет «Олимпиакос», «Реал» встретится с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 07:22
Ко всем новостям
Последние новости
Джонни Джузэнг прилетел в Санкт-Петербург
4 минуты назад
Армони Брукс о продлении контракта с «Миланом»: «У нас были разговоры. Мне нравится этот город, отличное место, чтобы растить детей»
48 минут назад
Дмитрий Узинский выбыл на 2-4 недели из-за травмы левой голени
сегодня, 09:59
Центровой Мухамет Диуф останется в «Виртусе» еще на один сезон
сегодня, 09:24
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Бельгия сыграет с Китаем, США встретится с Пуэрто-Рико и другие матчи
сегодня, 07:50
«Олимпиакос» наказан штрафом в 7000 евро за поведение фанатов в матче Евролиги против «Панатинаикоса»
сегодня, 06:31
Контракты Куинна Кука в Руанде и Иране сорвались из-за геополитических конфликтов с участием США
сегодня, 04:45
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия разгромила Аргентину, Франция победила Филиппины и другие результаты
сегодня, 03:55
Еврокубок. 1/8 финала. 38 очков Деванте Джонса помогли «Тренто» победить «Венецию» в овертайме, «Тюрк Телеком» выиграл у «Манресы» и другие результаты
вчера, 21:23
Андреас Пистиолис после победы над «Локо»: «Проблему потерь мы решили, но защитой я недоволен»
вчера, 21:12
Рекомендуем