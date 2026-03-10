7

Олден Полинис и Байрон Скотт ожидают, что Леброн Джеймс не станет завершать карьеру в «Лейкерс»

Ветераны НБА объяснили, почему Леброн покинет «Лейкерс».

Бывшие игроки НБА Олден Полинис и Байрон Скотт во время записи подкаста сошлись в том, что звездный форвард Леброн Джеймс не станет завершать карьеру в «Лейкерс».

Полинис: Он просто не является настоящим «озерником».

Скотт: Отчасти это так. Столько великих игроков завершили карьеру в форме «Лейкерс». Но мне кажется, что Леброн как раз любит отступать от сценария... Джеймс поиграл за разные команды, в отличие от большинства легенд «Лейкерс». Более логичным представляется возвращение в Кливленд, где он получит свою статую.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Byron Scott’s Fast Break
logoКливленд
logoЛейкерс
logoНБА
Байрон Скотт
logoЛеброн Джеймс
Олден Полинис
7 комментариев
Джерри Уэст, как по мне, самый настоящий озёрник.
А кто настоящий? Газоля можно считать? А Шака?
А кто настоящий? Газоля можно считать? А Шака?
Даже Карим из Бакс) ну разве что Мэджик, Коби и Уорти самые громкие из озерников от начала до конца
Даже Карим из Бакс) ну разве что Мэджик, Коби и Уорти самые громкие из озерников от начала до конца
на ум пришел Бейлор. задумался а кто еще? ИИ подсказал)
вдруг кому интересно
Коби Брайант
Атакующий защитник
1996–2016 (20 сезонов)
5× чемпион НБА, 18× Матч звёзд, 2× финальный MVP
en.wikipedia.org
Джерри Уэст
Атакующий защитник
1960–1974 (14 сезонов)
1× чемпион, 14× Матч звёзд, силуэт Уэста — логотип НБА
www.nba.com
Мэджик Джонсон
Разыгрывающий
1979–1991, 1996 (13 сезонов)
5× чемпион, 3× финальный MVP, 12× Матч звёзд
www.betus.com.pa
Элджин Бэйлор
Лёгкий форвард
1958–1971 (14 сезонов)
11× Матч звёзд, 10× All-NBA, играл в Миннеаполисе и ЛА
www.latimes.com
Джеймс Уорти
Лёгкий форвард
1982–1994 (12 сезонов)
3× чемпион, 7× Матч звёзд, «Большая игра Джеймс»
www.latimes.com
Майкл Купер
Защитник
1978–1990 (12 сезонов)
5× чемпион, 8× All-Defensive, ключевой игрок «Шоутайм»
www.latimes.com
Верн Миккельсен
Тяжёлый форвард
1949–1959 (10 сезонов)
4× чемпион в эпоху Миннеаполиса, Зал славы
Вот уж кому про настоящих озерников не стоит судить, так это тому, кто никогда за них не играл.
... Скорее бы уже Decision 3.
