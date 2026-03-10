Олден Полинис и Байрон Скотт ожидают, что Леброн Джеймс не станет завершать карьеру в «Лейкерс»

Ветераны НБА объяснили, почему Леброн покинет «Лейкерс».

Бывшие игроки НБА Олден Полинис и Байрон Скотт во время записи подкаста сошлись в том, что звездный форвард Леброн Джеймс не станет завершать карьеру в «Лейкерс».

Полинис: Он просто не является настоящим «озерником».

Скотт: Отчасти это так. Столько великих игроков завершили карьеру в форме «Лейкерс». Но мне кажется, что Леброн как раз любит отступать от сценария... Джеймс поиграл за разные команды, в отличие от большинства легенд «Лейкерс». Более логичным представляется возвращение в Кливленд, где он получит свою статую.