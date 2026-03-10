Шэй Гилджес-Александер набрал 35 очков и 15 передач без потерь, став вторым в истории НБА, кому это удалось
Гилджес-Александер стал автором редчайшего достижения.
Звездный защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком матча против «Денвера», набрав 35 очков.
За 39 минут на площадке канадец реализовал 14 из 21 броска с игры, 3 из 7 трехочковых и 4 из 4 штрафных. Также на его счету 9 подборов и 15 передач (рекорд карьеры) без потерь.
Гилджес-Александер стал вторым игроком в истории НБА, кто набрал 35+ очков и 15+ передач, не совершив ни одной потери в матче регулярного чемпионата. Помимо него, подобное удавалось только Леброну Джеймсу (35 очков и 17 передач в 2018 году против «Торонто»).
«Тандер» одолели «Наггетс» благодаря победному трехочковому Гилджес-Александера – 129:126.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
И это всё при всего лишь 4 (из 4) штрафных... Ну вот что за человек этот Шэй Гилджес-Александер, просто не оставил даже шансов своим хейтерам. Которым привет от MVP.
да, можно его поздравить. И общекомандный результат и личные встречи на стороне ШГА, так что МВП точно отдадут ему во второй раз.
Выдал он сегодня жесткий перформанс, особенно в концовке
