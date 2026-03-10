Комментатор «Тандер» считает, что Йокич симулировал фол в концовке: «Дорт даже не попал ему по лицу»

Комментатор «Тандер» упрекнул Йокича в симуляции .

Защитник «Тандер» Лугенц Дорт получил неспортивный фол первой степени за нарушение на центровом «Наггетс» Николе Йокиче .

В концовке встречи Дорт попал Йокичу рукой по лицу в момент преодоления заслона, в результате чего серб оказался на паркете.

Один из штатных комментаторов «Оклахомы» выразил свое несогласие с судейским решением.

«Вы что, шутите?.. Ему даже по лицу не попали! Давайте пересмотрим, сейчас все увидите!» – произнес комментатор.