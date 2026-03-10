Комментатор «Тандер» считает, что Йокич симулировал фол в концовке: «Дорт даже не попал ему по лицу»
Комментатор «Тандер» упрекнул Йокича в симуляции .
Защитник «Тандер» Лугенц Дорт получил неспортивный фол первой степени за нарушение на центровом «Наггетс» Николе Йокиче.
В концовке встречи Дорт попал Йокичу рукой по лицу в момент преодоления заслона, в результате чего серб оказался на паркете.
Один из штатных комментаторов «Оклахомы» выразил свое несогласие с судейским решением.
«Вы что, шутите?.. Ему даже по лицу не попали! Давайте пересмотрим, сейчас все увидите!» – произнес комментатор.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hater Report
А как звездам еще себя защищать, если лига не дает набить морду вот таким дортам? Т.е. можно, конечно, но потом улетишь в бан до конца сезона, как Артест. Будут провокаторы, будут флопперы – такой вот продукт Сильвера, хавайте
С ближней камеры прекрасно видно, что это даже не просто касание, а полноценный удар в лицо. В штатные комментаторы Оклахомы тоже мразей набирают?
Рассечение наверное от потока воздуха получилось
Еще одна симуляция от Йокича, он мышцами лица вызвал себе надрыв кожи. Ну, так во всяком случае считает медицинский штаб Оклахомы.
Чем отличаются комментаторы на американском тв от комментаторов спортса)
явно специально ударил...так руку не выворачивают, когда бегут...
Не настолько жёсткий, безусловно, фол, которые собирает на себя ШГА. И, тем не менее, фол.
Он что слепой ? Срочно к окулисту.
Слепой кретин комментатор Оклахомы)
