5

Леброн Джеймс не заинтересован в переходе в «Голден Стэйт» (Lakers Daily)

Стало известно мнение Леброна по объединению с Карри.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не заинтересован в переходе в «Голден Стэйт» в межсезонье-2026, сообщает обозреватель Lakers Daily Ашиш Матур со ссылкой на источники.

41-летний Джеймс этим летом впервые с 2018 года станет неограниченно свободным агентом. Считается, что «Уорриорз» будут прорабатывать вариант с переходом 4-кратного MVP НБА, а Стефен Карри и Дрэймонд Грин попробуют уговорить самого результативного игрока в истории лиги объединить усилия.

Однако, если Джеймс не завершит карьеру в НБА, в кругах лиги преобладает мнение, что форвард либо продлит контракт с «Лейкерс», либо в третий раз вернется в «Кливленд», в составе которого начинал карьеру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Lakers Daily
Если заканчивать, то в одном из 3 клубов за которые играл, имхо
Думаю, останется в ЛАЛ.
