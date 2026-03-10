Фото
Джеймс Харден стал девятым игроком в истории НБА, достигшим отметки в 29000 очков

Харден пополнил список игроков, набравших 29000 очков за карьеру.

В победном матче против «Филадельфии» (115:101) защитник «Кливленда» Джеймс Харден набрал 21 очко, попав 6 из 11 бросков с игры, 3 из 8 трехочковых и 6 из 6 штрафных.

Это выступление позволило Хардену преодолеть отметку в 29000 очков за карьеру, став девятым баскетболистом в истории НБА, кому это удалось.

На данный момент на счету 36-летнего защитника 29017 очков за 1206 матчей.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Практически уверен, что и Джордана и Брайанта он обгонит.

3700 очков - это примерно два сезона или два с половиной, с остатками нынешнего. Даже если результативность упадет очков до 15-16 в среднем, сможет играть еще 3-4 сезона вполне.

Важно учесть, что Борода приходил в лигу не явной звездой и первые два сезона имел скромные цифры и минуты. Только на 3 год, когда он стал лучшим 6, начал собирать хорошую статистику по очкам и дальше уже в Хьюстоне прогрессировал из года в год. Будь он первой звездой команды как сейчас показывает себя Флэгг, или как стартовал Леброн, Мело, Дюрант, то были бы шансы на топ3 в истории.

На несколько лет забронирует место в топ5, а дальше уже кто-то придет сдвигать Хардена. Шэй, Лука, Эдвардс - как вероятные кандидаты.
Если Харден выиграет титул в ранге 1-2 звезды команды в ближайшее годы, то вполне сможет забрать звание топ3 АЗ в истории, после Майкла и Кобе, естественно.

А пока там Уэйд.
Способен и на 7-е место замахнулся Борода!
насчет топ-5 не знаю, но думаю, что майкла обойдет
