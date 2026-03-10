Джеймс Харден стал девятым игроком в истории НБА, достигшим отметки в 29000 очков

Харден пополнил список игроков, набравших 29000 очков за карьеру.

В победном матче против «Филадельфии» (115:101) защитник «Кливленда » Джеймс Харден набрал 21 очко, попав 6 из 11 бросков с игры, 3 из 8 трехочковых и 6 из 6 штрафных.

Это выступление позволило Хардену преодолеть отметку в 29000 очков за карьеру, став девятым баскетболистом в истории НБА , кому это удалось.

На данный момент на счету 36-летнего защитника 29017 очков за 1206 матчей.