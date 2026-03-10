Лугенц Дорт получил неспортивный фол первой степени за нарушение на Йокиче

Лугенц Дорт снова завалил Йокича.

Защитник «Тандер» Лугенц Дорт получил неспортивный фол первой степени за нарушение на центровом «Наггетс» Николе Йокиче.

В концовке встречи Дорт попал Йокичу рукой по лицу в момент преодоления заслона, в результате чего серб оказался на паркете.

В матче между командами в конце февраля Лугенц жестко встретил Николу и тоже повалил на паркет, что привело к ожесточенной стычке с участием нескольких баскетболистов.