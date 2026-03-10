  • Спортс
6

НБА отменила совместное мероприятие стриптиз-клуба и «Атланты», против которого выступал Люк Корнет

«Атланта» и стриптиз-клуб не смогут провести совместное мероприятие.

НБА отменила запланированный «Атлантой» вечер, посвященный известному в городе стриптиз-клубу Magic City, заявив, что это решение было принято в ответ на обеспокоенность, выраженную многими представителями лиги.

«Хоукс» анонсировали это мероприятие в прошлом месяце, заявив о желании отдать дань уважения «культовому культурному учреждению» с помощью еды – включая знаменитые куриные крылышки в лимонно-перечной глазури из этого клуба (одна из разновидностей которых названа в честь бывшего защитника «Хоукс» Лу Уильямса), а также музыки и эксклюзивных сувениров.

Один из игроков НБА, Люк Корнет из «Сан-Антонио», высказался против самой идеи продвижения стриптиз-клуба и призвал участвующие стороны пересмотреть планы. Лига услышала подобные мнения и от других.

«Когда мы узнали о запланированной акции «Атланты», мы связались с руководством клуба, чтобы лучше понять их планы и мотивы, – заявил комиссионер НБА Адам Сильвер. – Хотя мы понимаем точку зрения команды и их желание реализовать задуманное, мы услышали серьезные опасения от широкого круга участников лиги, включая болельщиков, партнеров и сотрудников.

Я считаю, что отмена этой акции – правильное решение для всего сообщества НБА».

Тематический матч должен был состояться в следующий понедельник против «Орландо».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
«Люк Корнет — лжец. Я никогда не буду частью организации, в которой он работает. Позвольте мне повторить это ещё раз: Люк Корнет — лжец», — Джеймс Харден
Вот мы и узнали имя решалы, серого кардинала НБА. Люк Корнет.
На Балмера время у них не отыскивается.... :-) на Атланты, Юты, Индианы - всегда найдется
Поправка Люка Корнета
