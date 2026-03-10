  • Спортс
  • Гилджес-Александер провел 126-ю подряд игру с 20 и более очками, повторив рекордную серию Чемберлена
ШГА повторил рекорд Чемберлена.

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер в понедельник провел 126-й подряд матч с 20 и более набранными очками, повторив рекордную серию Уилта Чемберлена, установленную в 1961-1963 годах.

В матче с «Денвером» (129:126) в активе действующего MVP НБА победный трехочковый бросок за 3,3 секунды до сирены.

Гилджес-Александр набрал 35 очков и исполнил рекордные для своей карьеры 15 передач, не допустив ни одной потери. Согласно данным ESPN Research, Леброн Джеймс – единственный другой игрок НБА, набравший не менее 35 очков и 15 передач без потерь мяча с тех пор, как потери стали официальной статистикой в ​​сезоне-1977/78 (в победной встрече с «Торонто» 21 марта 2018 года в составе «Кливленда»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну тут как бы очевидно, что он один из лучших игроков, которые когда-либо играли в НБА.
Когда хейтеры немного потушат пятые точки - начнется реальное обсуждение его величия.
Ответ Proper Chels
Ну тут как бы очевидно, что он один из лучших игроков, которые когда-либо играли в НБА. Когда хейтеры немного потушат пятые точки - начнется реальное обсуждение его величия.
Если продержит такой уровень ещё года 2-3 то определено да, в ранге лучших однозначно, а то в истории много было игроков на пару сезонов
«Шуба» выдал конечно ) и это в 21 веке такое повторить
Довольно удивительно, что этот рекорд не у Леброна, хотя казалось бы
