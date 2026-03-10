Шэй Гилджес-Александер забросил победный трехочковый за 2,7 секунды до конца матча с «Денвером»
Гилджес-Александер принес «Оклахоме» победу попаданием на последних секундах.
Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер решил концовку матча с «Денвером», забросив два трехочковых в последние 14 секунд, второй из которых стал победным.
По итогам встречи на счету действующего MVP лиги 35 очков при 14 из 21 с игры, 3 из 7 из-за дуги и 4 из 4 штрафных, а также 9 подборов и 15 передач без потерь.
«Тандер» одержали шестую победу подряд с момента возвращения Гилджес-Александера после травмы мышц живота – 129:126.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
2017: Уэстбрук забивает победный мяч в матче против «Денвер Наггетс», сделав рекордный на тот момент 42-й трипл-дабл в сезоне.
2026: ШГА забивает победный мяч в матче против «Денвер Наггетс», сравнявшись с Уилтом Чемберленом (серия из 126 матчей с минимум 20 очками)