Шэй Гилджес-Александер забросил победный трехочковый за 2,7 секунды до конца матча с «Денвером»

Гилджес-Александер принес «Оклахоме» победу попаданием на последних секундах.

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер решил концовку матча с «Денвером », забросив два трехочковых в последние 14 секунд, второй из которых стал победным.

По итогам встречи на счету действующего MVP лиги 35 очков при 14 из 21 с игры, 3 из 7 из-за дуги и 4 из 4 штрафных, а также 9 подборов и 15 передач без потерь.

«Тандер» одержали шестую победу подряд с момента возвращения Гилджес-Александера после травмы мышц живота – 129:126.