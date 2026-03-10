Видео
17

Шэй Гилджес-Александер забросил победный трехочковый за 2,7 секунды до конца матча с «Денвером»

Гилджес-Александер принес «Оклахоме» победу попаданием на последних секундах.

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер решил концовку матча с «Денвером», забросив два трехочковых в последние 14 секунд, второй из которых стал победным.

По итогам встречи на счету действующего MVP лиги 35 очков при 14 из 21 с игры, 3 из 7 из-за дуги и 4 из 4 штрафных, а также 9 подборов и 15 передач без потерь.

«Тандер» одержали шестую победу подряд с момента возвращения Гилджес-Александера после травмы мышц живота – 129:126.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
logoОклахома-Сити
logoДенвер
logoШэй Гилджес-Александер
logoНБА
logoБаскетбол - видео
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какие топовые матчи Окла с Денвером выдают, жесть. Как сегодня Тандер без центровых вообще выиграли?
Ответ AiDaGaRi
Какие топовые матчи Окла с Денвером выдают, жесть. Как сегодня Тандер без центровых вообще выиграли?
за них играл мвп
Ответ omega pepega
за них играл мвп
Комментарий скрыт
Своровал комментарий с Ютуба:

2017: Уэстбрук забивает победный мяч в матче против «Денвер Наггетс», сделав рекордный на тот момент 42-й трипл-дабл в сезоне.

2026: ШГА забивает победный мяч в матче против «Денвер Наггетс», сравнявшись с Уилтом Чемберленом (серия из 126 матчей с минимум 20 очками)
Ответ sfrrrR
Своровал комментарий с Ютуба: 2017: Уэстбрук забивает победный мяч в матче против «Денвер Наггетс», сделав рекордный на тот момент 42-й трипл-дабл в сезоне. 2026: ШГА забивает победный мяч в матче против «Денвер Наггетс», сравнявшись с Уилтом Чемберленом (серия из 126 матчей с минимум 20 очками)
Денвер Наггетс...Вам нужен рекорд? Тогда мы идём к вам!!!
Ответ sfrrrR
Своровал комментарий с Ютуба: 2017: Уэстбрук забивает победный мяч в матче против «Денвер Наггетс», сделав рекордный на тот момент 42-й трипл-дабл в сезоне. 2026: ШГА забивает победный мяч в матче против «Денвер Наггетс», сравнявшись с Уилтом Чемберленом (серия из 126 матчей с минимум 20 очками)
Омг, как быстро пролетели 9 лет
ШГА лучший в лиге чего уж там
Классная концовка
Денвер поменял Портера на такую же тупую палку. Бросился перехватывать в такой момент - это безбашенный неоправданный риск на грани пижонства. Когда понял, что продолбал, решил не спешить восстанавливать позицию, а постоял поторговал хлебалом. И этого было достаточно для ШГА, чтобы в комфортном режиме бросить треху. Имея преимущество в росте, так бездарно защищаться - это классический Денвер.
Ответ smartass
Денвер поменял Портера на такую же тупую палку. Бросился перехватывать в такой момент - это безбашенный неоправданный риск на грани пижонства. Когда понял, что продолбал, решил не спешить восстанавливать позицию, а постоял поторговал хлебалом. И этого было достаточно для ШГА, чтобы в комфортном режиме бросить треху. Имея преимущество в росте, так бездарно защищаться - это классический Денвер.
Контракт Портера скинули, спасибо и на этом. А если серьёзно, то Кэмерон совершенно не вписался в команду и тут уже ничего пока не сделать. Скорее всего попробуют обменять, если будет такую же игру показывать.
Ответ smartass
Денвер поменял Портера на такую же тупую палку. Бросился перехватывать в такой момент - это безбашенный неоправданный риск на грани пижонства. Когда понял, что продолбал, решил не спешить восстанавливать позицию, а постоял поторговал хлебалом. И этого было достаточно для ШГА, чтобы в комфортном режиме бросить треху. Имея преимущество в росте, так бездарно защищаться - это классический Денвер.
Променял на кого? Спенсер Джонс и так был в команде
Шикарная концовка!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэй Гилджес-Александер о решающем броске через Дрэймонда Грина: «Ради таких моментов мы и играем в баскетбол»
8 марта, 13:34
Шэй Гилджес-Александер забросил решающий трехочковый через Дрэймонда Грина
8 марта, 08:11Видео
Дуэйн Уэйд: «Все еще считаю Расселла Уэстбрука величайшим игроком в истории «Оклахомы»
7 марта, 20:59
Рекомендуем
Главные новости
Никола Йокич: «Любой, кто говорит, что в НБА нет защиты, либо не следит за лигой, либо ничего не понимает. Совершеннейшая глупость»
25 минут назад
Кендрик Перкинс: «У меня новое прозвище для Алперена Шенгюна – «Нулевой интерес», из-за его отношения к защите»
сегодня, 09:10
«Надо было больше побеждать». Эй Джей Дибанца прокомментировал проигрыш в борьбе за звание лучшего игрока конференции Big 12
сегодня, 08:57
Илона Корстин о «Финале четырех» в Санкт-Петербурге: «Winline Basket Cup получается очень конкурентным, даже если «Зенит» не попадет, нам удастся сделать яркое спортивное событие»
сегодня, 08:27
Мэтт Боннер о 83 очках Бэма Адебайо: «Не могу согласиться с тем, что это была одна из величайших игр»
сегодня, 08:14
Игрок «Сперс» – Дюрэнту о двойной и тройной опеке: «Не то чтобы ты настолько хорош, просто твои партнеры никакие»
сегодня, 07:34
Ник Янг о сухой реакции Вембаньяма на 83 очка Адебайо: «Он ненавидит американцев»
сегодня, 07:23
Евролига. «Монако» примет «Олимпиакос», «Реал» встретится с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 07:22
Донован Митчелл и Зайон Уильямсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 07:17Видео
Тайриз Халибертон: «Теперь верю, что Уилт Чемберлен набрал «сотню»
сегодня, 07:14
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Узинский выбыл на 2-4 недели из-за травмы левой голени
11 минут назад
Центровой Мухамет Диуф останется в «Виртусе» еще на один сезон
46 минут назад
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Бельгия сыграет с Китаем, США встретится с Пуэрто-Рико и другие матчи
сегодня, 07:50
«Олимпиакос» наказан штрафом в 7000 евро за поведение фанатов в матче Евролиги против «Панатинаикоса»
сегодня, 06:31
Контракты Куинна Кука в Руанде и Иране сорвались из-за геополитических конфликтов с участием США
сегодня, 04:45
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия разгромила Аргентину, Франция победила Филиппины и другие результаты
сегодня, 03:55
Еврокубок. 1/8 финала. 38 очков Деванте Джонса помогли «Тренто» победить «Венецию» в овертайме, «Тюрк Телеком» выиграл у «Манресы» и другие результаты
вчера, 21:23
Андреас Пистиолис после победы над «Локо»: «Проблему потерь мы решили, но защитой я недоволен»
вчера, 21:12
Владислав Коновалов о поражении от «Автодора»: «Гости собрали не так много подборов, но они были решающими»
вчера, 19:55
Стипе Кулиш: «После ухода Хаджибеговича нам нужно заново выстроить систему игры»
вчера, 19:25
Рекомендуем