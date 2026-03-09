Бобби Портис оценил шансы Янниса остаться в «Милуоки»: «5 из 10, ситуация пока неопределенная»

Ветеран «Милуоки» оценил шансы Янниса Адетокумбо остаться в команде.

Ветеран «Милуоки » Бобби Портис рассказал, насколько уверен в том, что суперзвезда Яннис Адетокумбо останется в команде на следующий сезон, оценив шансы по шкале от 1 до 10.

«Я бы сказал где-то на 5, прямо посередине… Ситуация пока неопределенная. Очевидно, что наша цель – не просто попасть в плей-ин, верно? И даже не просто выйти в плей‑офф. С тех пор как я здесь с 2020 года, она всегда была одна: завоевать чемпионский титул.

Так что я не знаю, каковы перспективы на следующий год. Не знаю, что Джон (Хорст) и его штаб собираются предпринять, чтобы усилить состав, сделать нас сильнее – чтобы мы могли бороться за чемпионство в следующем сезоне.

Я этого не знаю, но если меня спросить прямо, я бы сказал – вот так, ровно посередине», – заявил Портис в эфире шоу Run It Back.