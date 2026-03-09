8

«Майами» получит от «Шарлотт» пик 2-го раунда в качестве компенсации за сделку по обмену Розира

«Хорнетс» отправят «Хит» выбор на драфте в качестве компенсации за обмен Розира.

«Шарлотт» согласился отправить «Майами» выбор во втором раунде драфта-2026 в качестве дополнительной компенсации за сделку по обмену Терри Розира, совершенной в 2024 году. Тогда «Хит» получили разыгрывающего, отдав Кайла Лаури и пик первого раунда-2027.

На момент сделки «Майами» не было известно, что в 2023 году в отношении Розира проводилось расследование по возможному сговору для организации незаконных ставок. Сейчас 31-летний баскетболист отстранен от игр, ему предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег.

Его гарантированная зарплата в 24,9 миллиона долларов продолжает выплачиваться до решения комиссионера НБА Адама Сильвера о возможном нарушении правил лиги. По окончании сезона контракт Розира истечет, после чего он станет свободным агентом.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoТерри Розир
logoНБА
logoШарлотт
logoМайами
переходы
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я так понимаю, это решение - чисто инициатива Хорнетс( за что им респект канеш) Сама лига во главе с лысым язык в одно место засунула. Как и в ситуации с Качаем.
Хотя бы за это спасибо
За недорого развели Хит на мошенника) Хорошо хоть пик Майами в защите 1-14.
Ответ Van
За недорого развели Хит на мошенника) Хорошо хоть пик Майами в защите 1-14.
да толку от этой защиты, всё равно будут за ПО бороться
Ответ Эрмек Акбаев
да толку от этой защиты, всё равно будут за ПО бороться
Будут то будут, но пик без защиты априори дороже. Всякое в жизни бывает, от резкого разворота курса до травм лидеров. С защитой 1-14 спокойнее менеджменту.
А причем тут Шарлотт. Пусть лига платит. Хоть и второй пик как плевок на пиджак Райли)
Так и не смог найти, а Шарлотт был в курсе этих обстоятельств? Если нет, то да и на этом спасибо, хотя они и не виноваты получатся
До сих пор удивляет как лига не спободобилась ни уведомить в свое время, ни вообще хоть как то высказаться об этом , да ещё и подставить одну из команд и создать наравные условия для соревнований
бу-га-га.... :-)
Сильвер все разрулил... :-)

осталось только Балмера за шалости на 500 тыс оштрафовать и все будет отлично... :-)
