«Майами» получит от «Шарлотт» пик 2-го раунда в качестве компенсации за сделку по обмену Розира
«Шарлотт» согласился отправить «Майами» выбор во втором раунде драфта-2026 в качестве дополнительной компенсации за сделку по обмену Терри Розира, совершенной в 2024 году. Тогда «Хит» получили разыгрывающего, отдав Кайла Лаури и пик первого раунда-2027.
На момент сделки «Майами» не было известно, что в 2023 году в отношении Розира проводилось расследование по возможному сговору для организации незаконных ставок. Сейчас 31-летний баскетболист отстранен от игр, ему предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег.
Его гарантированная зарплата в 24,9 миллиона долларов продолжает выплачиваться до решения комиссионера НБА Адама Сильвера о возможном нарушении правил лиги. По окончании сезона контракт Розира истечет, после чего он станет свободным агентом.
До сих пор удивляет как лига не спободобилась ни уведомить в свое время, ни вообще хоть как то высказаться об этом , да ещё и подставить одну из команд и создать наравные условия для соревнований
Сильвер все разрулил... :-)
осталось только Балмера за шалости на 500 тыс оштрафовать и все будет отлично... :-)