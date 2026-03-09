«Майами» получит от «Шарлотт» пик 2-го раунда в качестве компенсации за сделку по обмену Розира

«Хорнетс» отправят «Хит» выбор на драфте в качестве компенсации за обмен Розира.

«Шарлотт » согласился отправить «Майами » выбор во втором раунде драфта-2026 в качестве дополнительной компенсации за сделку по обмену Терри Розира , совершенной в 2024 году. Тогда «Хит» получили разыгрывающего, отдав Кайла Лаури и пик первого раунда-2027.

На момент сделки «Майами» не было известно, что в 2023 году в отношении Розира проводилось расследование по возможному сговору для организации незаконных ставок. Сейчас 31-летний баскетболист отстранен от игр, ему предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег.

Его гарантированная зарплата в 24,9 миллиона долларов продолжает выплачиваться до решения комиссионера НБА Адама Сильвера о возможном нарушении правил лиги. По окончании сезона контракт Розира истечет, после чего он станет свободным агентом.