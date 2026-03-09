Диллон Брукс прошелся по звездам, которые стоят выше него в рейтинге НБА Топ-50: «Если бы я был в «Далласе», мы бы боролись за выход в плей‑офф»

Диллон Брукс оценил игроков, стоящих выше него в списке лучших НБА.

Форвард «Финикса » Диллон Брукс в своем фирменном стиле прошелся по игрокам, которые стоят выше него в рейтинге НБА Топ-50.

Джоэл Эмбиид : «Нет, он слишком часто травмируется – можно, наверное, проспать целую неделю, а он все равно снова будет травмирован».

Остин Ривз : «Чувак – охотник за фолами».

Шэйдон Шарп : «Не буду его оценивать».

Джулиус Рэндл : «Один из главных нытиков. Он хочет, чтобы ему давали все фолы, потому что он играет очень жестко. Он, Зайон Уильямсон и Яннис играют очень жестко».

Паоло Банкеро : «У Паоло слабый сезон, мог бы играть намного лучше. От него ждали уровня Леброна».

Леброн Джеймс : «Он не играет лучше меня в этом сезоне».

Джош Гидди : «Нет, ни в коем случае».

Руди Гобер : «Нет».

Майкл Портер : «У него хороший сезон».

Десмонд Бэйн : «Это мой младший брат».

Кон Книппел : «Он играет хорошо в этом сезоне».

Брэндон Ингрэм : «Я полностью ценю его игру».

Кейонте Джордж : «У него отличный сезон, но он слишком мягкий».

Амен Томпсон : «Это мой парень».

Купер Флэгг : «Я его ценю… Но у него не лучший сезон, чем у меня. Потому что, если бы я был в «Маверикс», мы бы боролись за выход в плей‑офф».

Трей Мерфи : «Не могу поддерживать команду, которая проигрывает, так что – нет. Но у него отличный сезон».

Ди’Аарон Фокс : «Нет, у Фокса не лучший сезон, чем у меня».

Джейлен Уильямс : «Слишком часто травмируется, но у него есть талант».

Карл-Энтони Таунс : «Сладкий».

Джейлен Дюрен : «Он хорош, да».

Лаури Маркканен : «Нет, хотя цифры у него неплохие».

Бэм Адебайо : «Мне нравится против него играть».

Чет Холмгрен : «Нет».

Скотти Барнс : «Нет».

Джеймс Харден : «Он хорош».

Сам Брукс проводит самый результативный сезон в своей карьере, набирая в среднем 20,9 очка, 3,7 подбора и 1,8 передачи за игру.