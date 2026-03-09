  • Спортс
Диллон Брукс прошелся по звездам, которые стоят выше него в рейтинге НБА Топ-50: «Если бы я был в «Далласе», мы бы боролись за выход в плей‑офф»

Диллон Брукс оценил игроков, стоящих выше него в списке лучших НБА.

Форвард «Финикса» Диллон Брукс в своем фирменном стиле прошелся по игрокам, которые стоят выше него в рейтинге НБА Топ-50.

Джоэл Эмбиид: «Нет, он слишком часто травмируется – можно, наверное, проспать целую неделю, а он все равно снова будет травмирован».

Остин Ривз: «Чувак – охотник за фолами».

Шэйдон Шарп: «Не буду его оценивать».

Джулиус Рэндл: «Один из главных нытиков. Он хочет, чтобы ему давали все фолы, потому что он играет очень жестко. Он, Зайон Уильямсон и Яннис играют очень жестко».

Паоло Банкеро: «У Паоло слабый сезон, мог бы играть намного лучше. От него ждали уровня Леброна».

Леброн Джеймс: «Он не играет лучше меня в этом сезоне».

Джош Гидди: «Нет, ни в коем случае».

Руди Гобер: «Нет».

Майкл Портер: «У него хороший сезон».

Десмонд Бэйн: «Это мой младший брат».

Кон Книппел: «Он играет хорошо в этом сезоне».

Брэндон Ингрэм: «Я полностью ценю его игру».

Кейонте Джордж: «У него отличный сезон, но он слишком мягкий».

Амен Томпсон: «Это мой парень».

Купер Флэгг: «Я его ценю… Но у него не лучший сезон, чем у меня. Потому что, если бы я был в «Маверикс», мы бы боролись за выход в плей‑офф».

Трей Мерфи: «Не могу поддерживать команду, которая проигрывает, так что – нет. Но у него отличный сезон».

Ди’Аарон Фокс: «Нет, у Фокса не лучший сезон, чем у меня».

Джейлен Уильямс: «Слишком часто травмируется, но у него есть талант».

Карл-Энтони Таунс: «Сладкий».

Джейлен Дюрен: «Он хорош, да».

Лаури Маркканен: «Нет, хотя цифры у него неплохие».

Бэм Адебайо: «Мне нравится против него играть».

Чет Холмгрен: «Нет».

Скотти Барнс: «Нет».

Джеймс Харден: «Он хорош».

Сам Брукс проводит самый результативный сезон в своей карьере, набирая в среднем 20,9 очка, 3,7 подбора и 1,8 передачи за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Million Dollaz Worth of Game
По Эмбииду и Рэндлу прям базы навалил. К Ривзу предъява так себе, проще назвать звезд, которые не бэйтят на фолы. В целом, Америку не открыл ни для кого Брукс, но за готовность идти на конфронтацию респект! 💪🏽
Дюрант! Что? Никто в лиге так часто не использует рип трау мув как он
Прикольно на самом деле, что вот так в открытую набрасывает на других. Не хватает таких сюжетов в Лиге. Есть спорные утверждения, но на то оно и личное мнение.
до сих пор не протрезвел что ли
Лучше бы просто давал Дрэймонду по яйцам или в поддых в каждой игре - был бы восторг. Сошлись бы два великих художника.
А то как Рой Кин: никого не боится, кроме Винни Джонса.
