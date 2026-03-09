Диллон Брукс прошелся по звездам, которые стоят выше него в рейтинге НБА Топ-50: «Если бы я был в «Далласе», мы бы боролись за выход в плей‑офф»
Форвард «Финикса» Диллон Брукс в своем фирменном стиле прошелся по игрокам, которые стоят выше него в рейтинге НБА Топ-50.
Джоэл Эмбиид: «Нет, он слишком часто травмируется – можно, наверное, проспать целую неделю, а он все равно снова будет травмирован».
Остин Ривз: «Чувак – охотник за фолами».
Шэйдон Шарп: «Не буду его оценивать».
Джулиус Рэндл: «Один из главных нытиков. Он хочет, чтобы ему давали все фолы, потому что он играет очень жестко. Он, Зайон Уильямсон и Яннис играют очень жестко».
Паоло Банкеро: «У Паоло слабый сезон, мог бы играть намного лучше. От него ждали уровня Леброна».
Леброн Джеймс: «Он не играет лучше меня в этом сезоне».
Джош Гидди: «Нет, ни в коем случае».
Руди Гобер: «Нет».
Майкл Портер: «У него хороший сезон».
Десмонд Бэйн: «Это мой младший брат».
Кон Книппел: «Он играет хорошо в этом сезоне».
Брэндон Ингрэм: «Я полностью ценю его игру».
Кейонте Джордж: «У него отличный сезон, но он слишком мягкий».
Амен Томпсон: «Это мой парень».
Купер Флэгг: «Я его ценю… Но у него не лучший сезон, чем у меня. Потому что, если бы я был в «Маверикс», мы бы боролись за выход в плей‑офф».
Трей Мерфи: «Не могу поддерживать команду, которая проигрывает, так что – нет. Но у него отличный сезон».
Ди’Аарон Фокс: «Нет, у Фокса не лучший сезон, чем у меня».
Джейлен Уильямс: «Слишком часто травмируется, но у него есть талант».
Карл-Энтони Таунс: «Сладкий».
Джейлен Дюрен: «Он хорош, да».
Лаури Маркканен: «Нет, хотя цифры у него неплохие».
Бэм Адебайо: «Мне нравится против него играть».
Чет Холмгрен: «Нет».
Скотти Барнс: «Нет».
Джеймс Харден: «Он хорош».
Сам Брукс проводит самый результативный сезон в своей карьере, набирая в среднем 20,9 очка, 3,7 подбора и 1,8 передачи за игру.
А то как Рой Кин: никого не боится, кроме Винни Джонса.