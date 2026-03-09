Брайан Уиндхорст: «Когда Дончич и Ривз играют без Леброна, «Лейкерс» лучше и в защите, и в нападении»

Эксперт ESPN считает, что сочетание Дончича и Ривза работает лучше без Леброна .

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст считает, что «Лейкерс» выглядят сильнее, когда на площадке находятся Лука Дончич и Остин Ривз без Леброна Джеймса .

«Это не критика Леброна, но когда он не играет, а Остин Ривз и Лука Дончич выходят на площадку, «Лейкерс» становятся более сильной командой.

Да, Джей Джей Редик мог бы вам возразить: «Дайте нам больше времени. Мы прогрессируем с этим трио, и статистика это подтверждает». Однако цифры говорят, что, когда Лука и Ривз играют вместе, «Лейкерс » – действительно сильная команда. Они лучше действуют и в защите, и в нападении.

А когда все трое выходят на площадку вместе, команда получается в лучшем случае средней – или даже ниже среднего», – заявил Уиндхорст в эфире шоу First Take.

Пол Пирс: «Набор навыков Дончича и Леброна слишком схож – они дублируют друг друга»