Брайан Уиндхорст: «Когда Дончич и Ривз играют без Леброна, «Лейкерс» лучше и в защите, и в нападении»
Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст считает, что «Лейкерс» выглядят сильнее, когда на площадке находятся Лука Дончич и Остин Ривз без Леброна Джеймса.
«Это не критика Леброна, но когда он не играет, а Остин Ривз и Лука Дончич выходят на площадку, «Лейкерс» становятся более сильной командой.
Да, Джей Джей Редик мог бы вам возразить: «Дайте нам больше времени. Мы прогрессируем с этим трио, и статистика это подтверждает». Однако цифры говорят, что, когда Лука и Ривз играют вместе, «Лейкерс» – действительно сильная команда. Они лучше действуют и в защите, и в нападении.
А когда все трое выходят на площадку вместе, команда получается в лучшем случае средней – или даже ниже среднего», – заявил Уиндхорст в эфире шоу First Take.
Суть от этого, правда, не поменялась. Лука, Ривз и Дед - все трое не сильно пашут в защите, по разным причинам. Когда любого из них нет на площадке - получается на одного игрока больше, кто хоть как-то защищается. Вот и все