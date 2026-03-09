  • Спортс
  • Брайан Уиндхорст: «Когда Дончич и Ривз играют без Леброна, «Лейкерс» лучше и в защите, и в нападении»
10

Брайан Уиндхорст: «Когда Дончич и Ривз играют без Леброна, «Лейкерс» лучше и в защите, и в нападении»

Эксперт ESPN считает, что сочетание Дончича и Ривза работает лучше без Леброна .

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст считает, что «Лейкерс» выглядят сильнее, когда на площадке находятся Лука Дончич и Остин Ривз без Леброна Джеймса.

«Это не критика Леброна, но когда он не играет, а Остин Ривз и Лука Дончич выходят на площадку, «Лейкерс» становятся более сильной командой.

Да, Джей Джей Редик мог бы вам возразить: «Дайте нам больше времени. Мы прогрессируем с этим трио, и статистика это подтверждает». Однако цифры говорят, что, когда Лука и Ривз играют вместе, «Лейкерс» – действительно сильная команда. Они лучше действуют и в защите, и в нападении.

А когда все трое выходят на площадку вместе, команда получается в лучшем случае средней – или даже ниже среднего», – заявил Уиндхорст в эфире шоу First Take.

Пол Пирс: «Набор навыков Дончича и Леброна слишком схож – они дублируют друг друга»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
10 комментариев
В общем уже все прямым текстом говорят Леброну: «### в ладошку и в дорожку».
Уиндхорст раньше вроде на подсосе у Краба был, видимо от кормушки отодвинули
Ответ Last avenger
Уиндхорст раньше вроде на подсосе у Краба был, видимо от кормушки отодвинули
Леброн год или пару лет назад что то очень обидное публично сказал про Уиндхорста. Не помню, к сожалению, что именно.
Ответ Van
Леброн год или пару лет назад что то очень обидное публично сказал про Уиндхорста. Не помню, к сожалению, что именно.
https://www.sports.ru/basketball/1116683840-lebron-dzhejms-brajan-uindxorst-govorit-chto-on-moj-luchshij-drug-eti-.html
Это?
Боливар не вынесет двоих😂😂😂
Уинд со Смитом весь последний год соревнуются, у кого больше от Брона подгорело:)
Была две недели назад аналогичная новость, от этого же типа. Только про игру ЛАЛ в целом, а не про защиту.
Суть от этого, правда, не поменялась. Лука, Ривз и Дед - все трое не сильно пашут в защите, по разным причинам. Когда любого из них нет на площадке - получается на одного игрока больше, кто хоть как-то защищается. Вот и все
