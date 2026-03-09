Никола Йокич: «Слухи про то, что я уволил Мэлоуна – ерунда. Я просто узнал обо всем чуть раньше остальных»

Никола Йокич раскрыл детали встречи, на которой решалась судьба Майкла Мэлоуна.

Никола Йокич рассказал, что владелец «Денвера » Джош Кронке лично приезжал к нему домой, чтобы обсудить возможное увольнение Майкла Мэлоуна . В подкасте X&O’s Chat трехкратный MVP раскрыл детали разговора, произошедшего незадолго до начала плей-офф прошлого сезона.

«Мэлоун чуть не лишился работы. Владелец клуба пришел ко мне домой. Мы сидели на террасе, я загорал. Это забавная история. На самом деле такое случалось уже во второй раз.

Он заходит в дверь, а Вучевич – тут я его, что называется, подставлю – прислал мне бутылку текилы. Я как раз открыл коробку, когда владелец позвонил в дверь и вошел. В тот момент я никак не мог это скрыть – коробка была огромная. Так что я сказал: «Джош, послушайте, это не то, что вы думаете. Мне просто подарили бутылку. Я ничего не праздную».

Потом он подходит ко мне и спрашивает: «Что думаешь, стоит ли нам уволить тренера?» Решение, по сути, уже было принято. Это произошло примерно за пять игр до начала плей‑офф.

Я сказал: «Может, стоит подождать?» А он спросил меня: «Чего ты хочешь? Хочешь, чтобы команда встряхнулась? Хочешь посмотреть, справится ли тренер? Какое у тебя мнение?» Я сказал: «Думаю, вы уже сами ответили на свой вопрос».

Так что, когда люди говорят, будто это я уволил Мэлоуна или, наоборот, спас его, – это ерунда. Я просто узнал обо всем чуть раньше остальных», – поделился сербский центровой.