  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Никола Йокич: «Слухи про то, что я уволил Мэлоуна – ерунда. Я просто узнал обо всем чуть раньше остальных»
15

Никола Йокич: «Слухи про то, что я уволил Мэлоуна – ерунда. Я просто узнал обо всем чуть раньше остальных»

Никола Йокич раскрыл детали встречи, на которой решалась судьба Майкла Мэлоуна.

Никола Йокич рассказал, что владелец «Денвера» Джош Кронке лично приезжал к нему домой, чтобы обсудить возможное увольнение Майкла Мэлоуна. В подкасте X&O’s Chat трехкратный MVP раскрыл детали разговора, произошедшего незадолго до начала плей-офф прошлого сезона.

«Мэлоун чуть не лишился работы. Владелец клуба пришел ко мне домой. Мы сидели на террасе, я загорал. Это забавная история. На самом деле такое случалось уже во второй раз.

Он заходит в дверь, а Вучевич – тут я его, что называется, подставлю – прислал мне бутылку текилы. Я как раз открыл коробку, когда владелец позвонил в дверь и вошел. В тот момент я никак не мог это скрыть – коробка была огромная. Так что я сказал: «Джош, послушайте, это не то, что вы думаете. Мне просто подарили бутылку. Я ничего не праздную».

Потом он подходит ко мне и спрашивает: «Что думаешь, стоит ли нам уволить тренера?» Решение, по сути, уже было принято. Это произошло примерно за пять игр до начала плей‑офф.

Я сказал: «Может, стоит подождать?» А он спросил меня: «Чего ты хочешь? Хочешь, чтобы команда встряхнулась? Хочешь посмотреть, справится ли тренер? Какое у тебя мнение?» Я сказал: «Думаю, вы уже сами ответили на свой вопрос».

Так что, когда люди говорят, будто это я уволил Мэлоуна или, наоборот, спас его, – это ерунда. Я просто узнал обо всем чуть раньше остальных», – поделился сербский центровой.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст X&O’s CHAT
logoДенвер
logoМайкл Мэлоун
logoНБА
logoНикола Йокич
logoНикола Вучевич
Джош Кронке
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А Мэлоун верил-мечтал-надеялся, что взращенный им и благодаря нему, как он сам думает, Йокич, вступится за своего баскетбольного отца. Отсюда и эта обида на него, будучи говорящей головой на тв не преминет восхититься эмвипи Шаем или лучшим центровым Эмбиидом...
Бизнес и ничего личного, понятно что Йокич мог сказать, ни в коем случае не увольняем и его бы не уволили, но Никола лучше нас понимает как там дела были на самом деле и видимо посчитал что встряска нужна
Мэлоун себя исчерпал, а замена на Адельмана получилась по итогу хорошей)
Ответ Tim Timson
Мэлоун себя исчерпал, а замена на Адельмана получилась по итогу хорошей)
Рановато вы итоги подводите. При явных плюсах Адельмана( более широкое использование ротации и прогресс молодёжи), есть и недостатки. Когда команда "плывёт", у него не особо получается с этим справляться. Мэлоун(с тем что он себя исчерпал и его следовало увольнять, я полностью согласен) лучше вносил корректировки по ходу матча, мог и прикрикнуть, взбодрить. Адельману в этом нужно прибавлять. В плей-офф этот навык критически важен
Ответ С детства не люблю
Рановато вы итоги подводите. При явных плюсах Адельмана( более широкое использование ротации и прогресс молодёжи), есть и недостатки. Когда команда "плывёт", у него не особо получается с этим справляться. Мэлоун(с тем что он себя исчерпал и его следовало увольнять, я полностью согласен) лучше вносил корректировки по ходу матча, мог и прикрикнуть, взбодрить. Адельману в этом нужно прибавлять. В плей-офф этот навык критически важен
Люди быстро забывают) Вот уж чего-чего, а гибкости в неудачных матчах при Мэлоуне в последнее время было мало.
Джош Кронке не владелец Наггетс, их владелец батя Джоша - Стэн.

Джош во всех франшизах бати или СЕО, или вице-президент, или cо-президент/со-председатель совета директоров и тд. и тп.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никола Йокич: «Не вижу себя в другом клубе, кроме «Денвера». Я обрел здесь покой»
9 марта, 13:29
«Я как токсичная бывшая». Майкл Портер одновременно хочет и не хочет, чтобы «Наггетс» выиграли титул
9 марта, 11:49
Никола Йокич: «Я рад, что закончу карьеру до того, как Вемби подомнет под себя всю лигу»
9 марта, 08:36
Рекомендуем
Главные новости
Стивен Эй Смит о рекорде Бэма Адебайо: «Уизардс» позволяют переваривать политику Вашингтона, потому что они еще хуже»
20 минут назад
Энтони Эдвардс: «Кавай Ленард – один из лучших в истории баскетбола, когда он здоров»
42 минуты назад
Никола Йокич: «Любой, кто говорит, что в НБА нет защиты, либо не следит за лигой, либо ничего не понимает. Совершеннейшая глупость»
сегодня, 09:45
Кендрик Перкинс: «У меня новое прозвище для Алперена Шенгюна – «Нулевой интерес», из-за его отношения к защите»
сегодня, 09:10
«Надо было больше побеждать». Эй Джей Дибанца прокомментировал проигрыш в борьбе за звание лучшего игрока конференции Big 12
сегодня, 08:57
Илона Корстин о «Финале четырех» в Санкт-Петербурге: «Winline Basket Cup получается очень конкурентным, даже если «Зенит» не попадет, нам удастся сделать яркое спортивное событие»
сегодня, 08:27
Мэтт Боннер о 83 очках Бэма Адебайо: «Не могу согласиться с тем, что это была одна из величайших игр»
сегодня, 08:14
Игрок «Сперс» – Дюрэнту о двойной и тройной опеке: «Не то чтобы ты настолько хорош, просто твои партнеры никакие»
сегодня, 07:34
Ник Янг о сухой реакции Вембаньяма на 83 очка Адебайо: «Он ненавидит американцев»
сегодня, 07:23
Евролига. «Монако» примет «Олимпиакос», «Реал» встретится с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 07:22
Ко всем новостям
Последние новости
Джонни Джузэнг прилетел в Санкт-Петербург
13 минут назад
Армони Брукс о продлении контракта с «Миланом»: «У нас были разговоры. Мне нравится этот город, отличное место, чтобы растить детей»
57 минут назад
Дмитрий Узинский выбыл на 2-4 недели из-за травмы левой голени
сегодня, 09:59
Центровой Мухамет Диуф останется в «Виртусе» еще на один сезон
сегодня, 09:24
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Бельгия сыграет с Китаем, США встретится с Пуэрто-Рико и другие матчи
сегодня, 07:50
«Олимпиакос» наказан штрафом в 7000 евро за поведение фанатов в матче Евролиги против «Панатинаикоса»
сегодня, 06:31
Контракты Куинна Кука в Руанде и Иране сорвались из-за геополитических конфликтов с участием США
сегодня, 04:45
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия разгромила Аргентину, Франция победила Филиппины и другие результаты
сегодня, 03:55
Еврокубок. 1/8 финала. 38 очков Деванте Джонса помогли «Тренто» победить «Венецию» в овертайме, «Тюрк Телеком» выиграл у «Манресы» и другие результаты
вчера, 21:23
Андреас Пистиолис после победы над «Локо»: «Проблему потерь мы решили, но защитой я недоволен»
вчера, 21:12
Рекомендуем