Пол Пирс: «Набор навыков Дончича и Леброна слишком схож – они дублируют друг друга»

Пол Пирс: Навыки Дончича и Леброна слишком схожи – они дублируют друг друга.

Экс-игрок НБА Пол Пирс заявил, что «Лейкерс» выглядят хуже с Леброном Джеймсом на площадке из-за дублирования функций с Лукой Дончичем .

«Набор навыков Луки и Леброна слишком схож – они дублируют друг друга. Они плохо сочетаются, потому что если Леброн не владеет мячом и не контролирует игру, все выглядит неправильно. А в 41 год он еще и становится проблемой в защите – вот и все», – сказал Пирс в подкасте No Fouls Given.

