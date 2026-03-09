Пол Пирс: «Набор навыков Дончича и Леброна слишком схож – они дублируют друг друга»
Экс-игрок НБА Пол Пирс заявил, что «Лейкерс» выглядят хуже с Леброном Джеймсом на площадке из-за дублирования функций с Лукой Дончичем.
«Набор навыков Луки и Леброна слишком схож – они дублируют друг друга. Они плохо сочетаются, потому что если Леброн не владеет мячом и не контролирует игру, все выглядит неправильно. А в 41 год он еще и становится проблемой в защите – вот и все», – сказал Пирс в подкасте No Fouls Given.
35 очков Луки Дончича помогли «Лейкерс» без Леброна Джеймса обыграть «Нью-Йорк»
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
