Джейлен Дюрен о спаде «Пистонс»: «Мы потеряли концентрацию. Нужно вернуть защиту на уровень Топ‑3»

Джейлен Дюрен назвал главную причину спада «Детройта».

«Детройт » потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Майами » на выезде (110:121). Центровой Джейлен Дюрен назвал главную причину спада.

«Я просто считаю, что мы не были достаточно сконцентрированы. И это касается меня в том числе. Нам нужно играть лучше и вернуться к тому уровню защиты, который мы показывали в начале сезона. Нужно снова войти в тройку лучших команд по обороне», – заявил Дюрен после игры с «Хит».

Несмотря на очередное поражение, «Пистонс» с результатом 45-18 по-прежнему лидируют на Востоке.