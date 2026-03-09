  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейлен Дюрен о спаде «Пистонс»: «Мы потеряли концентрацию. Нужно вернуть защиту на уровень Топ‑3»
Джейлен Дюрен о спаде «Пистонс»: «Мы потеряли концентрацию. Нужно вернуть защиту на уровень Топ‑3»

Джейлен Дюрен назвал главную причину спада «Детройта».

«Детройт» потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Майами» на выезде (110:121). Центровой Джейлен Дюрен назвал главную причину спада.

«Я просто считаю, что мы не были достаточно сконцентрированы. И это касается меня в том числе. Нам нужно играть лучше и вернуться к тому уровню защиты, который мы показывали в начале сезона. Нужно снова войти в тройку лучших команд по обороне», – заявил Дюрен после игры с «Хит».

Несмотря на очередное поражение, «Пистонс» с результатом 45-18 по-прежнему лидируют на Востоке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница репортера Коти Дэвиса в соцсети Х
Будут сладкой булочкой в по для того же Кливленда или Бостона
Рекомендуем