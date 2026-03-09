Пол Пирс: Тейтум и Браун – хорошие друзья. Им все равно, кто получит признание.

Легенда «Бостона » Пол Пирс считает, что между Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном нет конкуренции за роль лидера, и оба игрока готовы жертвовать личной статистикой ради командного успеха.

«Вы должны понимать этих парней: они уже довольно давно вместе. Я бывал рядом с ними и могу сказать – они хорошие друзья. Им действительно все равно, кто получит признание.

Мы видели, какой выдающийся отрезок провел Браун пару лет назад: он стал MVP финала Восточной конференции и MVP финала НБА . И никакой ревности не было.

Если в какой-то момент именно Брауну нужно вести команду за собой ради победы, Тейтум готов пожертвовать личной ролью ради этого», – заявил Пирс в подкасте No Fouls Given.