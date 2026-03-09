4

Пол Пирс: «Тейтум и Браун – хорошие друзья. Им все равно, кто получит признание»

Пол Пирс: Тейтум и Браун – хорошие друзья. Им все равно, кто получит признание.

Легенда «Бостона» Пол Пирс считает, что между Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном нет конкуренции за роль лидера, и оба игрока готовы жертвовать личной статистикой ради командного успеха.

«Вы должны понимать этих парней: они уже довольно давно вместе. Я бывал рядом с ними и могу сказать – они хорошие друзья. Им действительно все равно, кто получит признание.

Мы видели, какой выдающийся отрезок провел Браун пару лет назад: он стал MVP финала Восточной конференции и MVP финала НБА. И никакой ревности не было.

Если в какой-то момент именно Брауну нужно вести команду за собой ради победы, Тейтум готов пожертвовать личной ролью ради этого», – заявил Пирс в подкасте No Fouls Given.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
logoБостон
logoПол Пирс
logoНБА
logoДжейлен Браун
logoДжейсон Тейтум
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Их только СМИ и пытаются поссорить своими тупыми вбросами. СМИ в принципе всегда кого-то с кем-то хотят поссорить.
Сила Бостона действительно в том что там собрались очень талантливые неэгоистичные баскетболисты не тянущие одеяло на себя. Тейтум, Браун, Уайт, Притчард. Любой может стать X фактором победы и в коллективе никого не ущемит что кому-то досталось больше оваций чем им.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 35 очков Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Йорк», четверо игроков «Сан-Антонио» набрали 20+ очков в разгромной победе над «Хьюстоном», 30 очков Митчелла не спасли «Кливленд» от проигрыша «Бостону» и другие результаты
9 марта, 07:03
Джейсон Тейтум набрал 20 очков (12 в 1-й четверти) в победной игре с «Кливлендом»
8 марта, 21:03Видео
Джейлен Браун: «Я лучший двусторонний игрок среди людей. Вемби не считается, он не человек»
8 марта, 05:06
Рекомендуем
Главные новости
Стивен Эй Смит о рекорде Бэма Адебайо: «Уизардс» позволяют переваривать политику Вашингтона, потому что они еще хуже»
20 минут назад
Энтони Эдвардс: «Кавай Ленард – один из лучших в истории баскетбола, когда он здоров»
42 минуты назад
Никола Йокич: «Любой, кто говорит, что в НБА нет защиты, либо не следит за лигой, либо ничего не понимает. Совершеннейшая глупость»
сегодня, 09:45
Кендрик Перкинс: «У меня новое прозвище для Алперена Шенгюна – «Нулевой интерес», из-за его отношения к защите»
сегодня, 09:10
«Надо было больше побеждать». Эй Джей Дибанца прокомментировал проигрыш в борьбе за звание лучшего игрока конференции Big 12
сегодня, 08:57
Илона Корстин о «Финале четырех» в Санкт-Петербурге: «Winline Basket Cup получается очень конкурентным, даже если «Зенит» не попадет, нам удастся сделать яркое спортивное событие»
сегодня, 08:27
Мэтт Боннер о 83 очках Бэма Адебайо: «Не могу согласиться с тем, что это была одна из величайших игр»
сегодня, 08:14
Игрок «Сперс» – Дюрэнту о двойной и тройной опеке: «Не то чтобы ты настолько хорош, просто твои партнеры никакие»
сегодня, 07:34
Ник Янг о сухой реакции Вембаньяма на 83 очка Адебайо: «Он ненавидит американцев»
сегодня, 07:23
Евролига. «Монако» примет «Олимпиакос», «Реал» встретится с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 07:22
Ко всем новостям
Последние новости
Джонни Джузэнг прилетел в Санкт-Петербург
13 минут назад
Армони Брукс о продлении контракта с «Миланом»: «У нас были разговоры. Мне нравится этот город, отличное место, чтобы растить детей»
57 минут назад
Дмитрий Узинский выбыл на 2-4 недели из-за травмы левой голени
сегодня, 09:59
Центровой Мухамет Диуф останется в «Виртусе» еще на один сезон
сегодня, 09:24
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Бельгия сыграет с Китаем, США встретится с Пуэрто-Рико и другие матчи
сегодня, 07:50
«Олимпиакос» наказан штрафом в 7000 евро за поведение фанатов в матче Евролиги против «Панатинаикоса»
сегодня, 06:31
Контракты Куинна Кука в Руанде и Иране сорвались из-за геополитических конфликтов с участием США
сегодня, 04:45
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия разгромила Аргентину, Франция победила Филиппины и другие результаты
сегодня, 03:55
Еврокубок. 1/8 финала. 38 очков Деванте Джонса помогли «Тренто» победить «Венецию» в овертайме, «Тюрк Телеком» выиграл у «Манресы» и другие результаты
вчера, 21:23
Андреас Пистиолис после победы над «Локо»: «Проблему потерь мы решили, но защитой я недоволен»
вчера, 21:12
Рекомендуем