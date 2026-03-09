Пол Пирс: «Тейтум и Браун – хорошие друзья. Им все равно, кто получит признание»
Легенда «Бостона» Пол Пирс считает, что между Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном нет конкуренции за роль лидера, и оба игрока готовы жертвовать личной статистикой ради командного успеха.
«Вы должны понимать этих парней: они уже довольно давно вместе. Я бывал рядом с ними и могу сказать – они хорошие друзья. Им действительно все равно, кто получит признание.
Мы видели, какой выдающийся отрезок провел Браун пару лет назад: он стал MVP финала Восточной конференции и MVP финала НБА. И никакой ревности не было.
Если в какой-то момент именно Брауну нужно вести команду за собой ради победы, Тейтум готов пожертвовать личной ролью ради этого», – заявил Пирс в подкасте No Fouls Given.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
Их только СМИ и пытаются поссорить своими тупыми вбросами. СМИ в принципе всегда кого-то с кем-то хотят поссорить.
Сила Бостона действительно в том что там собрались очень талантливые неэгоистичные баскетболисты не тянущие одеяло на себя. Тейтум, Браун, Уайт, Притчард. Любой может стать X фактором победы и в коллективе никого не ущемит что кому-то досталось больше оваций чем им.
