Никола Йокич: «Не вижу себя в другом клубе, кроме «Денвера». Я обрел здесь покой»

Никола Йокич заявил, что не видит себя в другом клубе НБА, кроме «Денвера».

Центровой «Денвера » Никола Йокич недавно стал гостем сербского баскетбольного подкаста X’s and O’s Chat и признался, что не видит себя в другом клубе НБА , кроме «Наггетс».

«Мне даже не хочется этого представлять. Даже если мы больше ничего не выиграем, чемпионство, добытое вместе, естественным путем, значит для меня больше всего.

Я действительно обрел здесь покой. Здесь родились двое моих детей. Здесь все мои близкие. Покой, дом – я нашел здесь все. И мне нравится здесь жить. У меня нет необходимости, нет желания что-то менять. Мы построили здесь что-то вместе, всей командой», – заявил 31-летний баскетболист.

Йокич также отметил, что не рассматривает возможность игры в Европе, несмотря на уважение к европейскому баскетболу.