Никола Йокич: «Не вижу себя в другом клубе, кроме «Денвера». Я обрел здесь покой»
Никола Йокич заявил, что не видит себя в другом клубе НБА, кроме «Денвера».
Центровой «Денвера» Никола Йокич недавно стал гостем сербского баскетбольного подкаста X’s and O’s Chat и признался, что не видит себя в другом клубе НБА, кроме «Наггетс».
«Мне даже не хочется этого представлять. Даже если мы больше ничего не выиграем, чемпионство, добытое вместе, естественным путем, значит для меня больше всего.
Я действительно обрел здесь покой. Здесь родились двое моих детей. Здесь все мои близкие. Покой, дом – я нашел здесь все. И мне нравится здесь жить. У меня нет необходимости, нет желания что-то менять. Мы построили здесь что-то вместе, всей командой», – заявил 31-летний баскетболист.
Йокич также отметил, что не рассматривает возможность игры в Европе, несмотря на уважение к европейскому баскетболу.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст X&O’s CHAT
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Йокич выбрал Денвер, ещё до того, как его выбрал Денвер) это детское фото в толстовке Наггетс как союз, заключённый на небесах
Йокич выбрал Денвер, ещё до того, как его выбрал Денвер) это детское фото в толстовке Наггетс как союз, заключённый на небесах
Только Денвер сам мог этот союз разрушить, сначала взяв 11 и на том драфте Макдермота, а потом тут же выменяв у Чикаго Нуркича. Или "великий" Прести если бы выбрал не Макгери некого 21 м а Николу)
Только Денвер сам мог этот союз разрушить, сначала взяв 11 и на том драфте Макдермота, а потом тут же выменяв у Чикаго Нуркича. Или "великий" Прести если бы выбрал не Макгери некого 21 м а Николу)
Мог. Но не разрушил.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем