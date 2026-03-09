«Лейкерс», Кевин Дюрэнт и Дрэймонд Грин – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool
Опубликован новый выпуск рубрики Shaqtin’ A Fool.
Шакил О’Нил представил новую подборку своей рубрики курьезных моментов Shaqtin’ A Fool.
В этот раз ее героями стали форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт и баскетболисты «Лейкерс».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сегодня слабая подборка. "Мы перестали делать большие, добрые глупости!"
Грин как всегда)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем