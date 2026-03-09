«Лейкерс», Кевин Дюрэнт и Дрэймонд Грин – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool

Опубликован новый выпуск рубрики Shaqtin’ A Fool.

Шакил О ’Нил представил новую подборку своей рубрики курьезных моментов Shaqtin’ A Fool.

В этот раз ее героями стали форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин , форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт и баскетболисты «Лейкерс ».