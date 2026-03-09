Джей Джей Редик: «Мы в топ-10 по нападению и в топ-15 по защите. Именно к этому мы и стремились с начала сезона»

Редик оценил прогресс «Лейкерс» к данному моменту сезона.

После победы над «Нью-Йорком» (110:97) главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик отметил, что команда начала демонстрировать ту жесткость и самоотдачу, которой он от нее постоянно добивался.

«Я не в том положении, чтобы делать поспешные выводы. Я оставлю это вам, ребята. Фанаты по праву должны всегда делать поспешные выводы. Это то, что делает боление таким прекрасным. Будучи ребенком, болельщиком «Дьюка», я плакал после каждого проигранного матча. Я был тем, кто делал поспешные выводы. Моя работа – не делать этого.

Мы выиграли 15 из последних 24 матчей. Мы входим в топ-10 по нападению и в топ-15 по защите. Именно к этому мы и стремились с начала сезона, и именно на этом уровне наша команда находится прямо сейчас», – сказал Редик.

За последние 24 игры «Лейкерс» занимают 13-е место по защитному рейтингу (113,4) и 7-е по атакующему рейтингу (117).